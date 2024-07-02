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超強熱浪襲灣區 還可能停電

編譯組／綜合報導
灣區本周將出現自2022年9月以來最熱天氣， PG&E警告熱浪期間可能停電。（電視新聞截圖）
灣區本周將出現自2022年9月以來最熱天氣， PG&E警告熱浪期間可能停電。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一個異常強大的高壓系統於周一（7月1日）在西海岸附近形成，並在周二（2日）至周三（3日）移至加州上空，從而導致灣區大部分地區出現自2022年9月以來最熱的天氣。PG&E警告熱浪期間可能停電，以防止其電力設備引發野火。

這個頑固的高壓區也被稱為「熱穹現象」（heat dome），預計將在整個假期周末到下周初停在北加州上空。熱穹頂會捕獲地面附近的熱空氣，從強度和持續時間來看，這次熱浪將非常顯著。灣區內陸地區可能至少連續四天氣溫達到100度，甚至更長。在北灣和東灣谷地，有幾天的氣溫甚至可能接近110度。

毗鄰舊金山灣的半島和東灣城市周二和周三的氣溫可能會超過100度，舊金山甚至會異常炎熱。該市東部地區周二和周三的氣溫可能達到90度。

美國國家氣象局（The National Weather Service）已經發布了過熱警告和建議，從周二早上開始生效，一直持續到周六（6日）晚上。

在灣區，周一熱度逐漸升高，北灣、東灣和南灣內陸山谷的最高氣溫將達到90度，接近100度。到周二，熱浪將全面襲來，到上午10點，北灣和東灣部分地區的氣溫將高達90多度，整個葡萄酒鄉和東灣內陸山谷的午後最高氣溫可能在100到108度之間。舊金山市中心和屋崙（Oakland）的氣溫將分別達80度到90度之間。

周三將是本周舊金山灣沿岸最熱的一天，整個灣區的最高氣溫將比正常氣溫高出15到25度。舊金山和屋崙的氣溫將接近90度。更靠南的城市可能會有零星的三位數氣溫。

獨立日（Independence Day）期間的高溫可能會略有減弱，尤其是水域附近，會比周三的最高氣溫下降約5度。不過，周五和整個周末，內陸地區的氣溫可能會再次開始攀升。

由於加州本周將迎來熱浪，太平洋瓦電公司（Pacific Gas and Electric Co.）周日（6月30日）警告說，灣區部分地區和北加州其他地區可能會停電，以幫助防止其電力設備引發野火。

在停電期間，當天氣預報預測有大風和乾燥條件時，電力公司會預先關閉火災風險較高地區的用戶電源。

根據PG&E網站，具體細節，包括可能受停電影響的地址和地圖，將在停電前兩天公布。PG&E的用戶可在其網站註冊簡訊或電話提醒。

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