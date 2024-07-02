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酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

躲避驕陽防中暑 有人玩水有人囤電池

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
王太太在之前高溫來襲時，帶小朋友到Satna Cruz海邊避暑。（受訪者提供）
王太太在之前高溫來襲時，帶小朋友到Satna Cruz海邊避暑。（受訪者提供）

今年入夏以來第一波熱浪即將來襲北加州，部分地區預計溫度將來到110度高溫，民眾面對即將到來的高溫，紛紛有所準備。正值暑假期間，有家長直接選擇帶小朋友到海邊或森林小溪避暑，有的則選擇添購儲備電池，即使斷電也要在家開足冷氣。

居住南灣的王太太，家中並無安裝冷氣，對於即將到來的熱浪，她已制定了備戰計畫，查詢過全灣區的氣溫後發現，聖荷西在周三最高溫會到98度，而在往南的海灘Sunset state Beach ，最高度只到78度，低溫則53度，她預計帶小朋友前往海邊玩水避暑。

她預備3日將去Sanborn County Park附近的公園，這是一個有小溪的公園，可以帶小朋友玩水降溫。之前熱浪來襲時，她甚至自己做剉冰，太熱時則帶全家去賣場逛街吹冷氣。

王太太提醒，近年許多新搬入社區的家庭，因害怕整理行道樹的麻煩，而將路樹砍去，雖然避免了修樹的費用，也造成熱浪來襲時，少了樹蔭的遮蔽，地面溫度增加。王太太自家雖然沒有安裝冷氣，但保留四周的大樹，能有效降低白天時的溫度。

同樣在南灣的Sammi則是事先購買了太陽儲備電池應戰，由於家中屋頂已安裝太陽能板，如果熱浪來襲導致用電高峰，有可能造成區域斷電，到時候可以藉由儲備電池維持家中冰箱運作與冷氣。

Gilroy garden設有戲水區，預計因高溫將湧入大量避暑遊客。（受訪者提供...
Gilroy garden設有戲水區，預計因高溫將湧入大量避暑遊客。（受訪者提供）

熱浪 高溫 加州

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