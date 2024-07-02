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精簡城市委員會提案 公益組織TogetherSF Action籲納入11月公投

記者李怡／舊金山報導
TogetherSF Action 呼籲精簡舊金山城市委員會。（記者李怡／攝影）
TogetherSF Action 呼籲精簡舊金山城市委員會。（記者李怡／攝影）

公民參與和倡導組織TogetherSF Action 1日舉行新聞發布會表示，已向舊金山選務處遞交了7萬8000個簽名，呼籲將「精簡城市委員會」提案納入11月的投票。此倡導得到來自加州參議員威善高(Scott Wiener)、市議員麥德誠 (Dorsey) 和殷嘉立 (Joel Engardio)、司嘉怡（Catherine Stefani），以及多位前市議員的支持。提案措施提倡消除不必要的委員會，簡化委員會系統，並將資源主要集中在解決如公共安全住房和教育問題中。

TogetherSF Action 創始人兼首席執行官Kanishka Cheng表示，目前地方政府的悲觀情緒空前高漲，舊金山選民認為，這座城市正走在錯誤的軌道上。舊金山有130個委員會和1200名委員專員，這遠遠多於同類司法管轄區的人員配置。與其他大城市相比，舊金山市的政府系統錯綜複雜。民事大陪審團最近發布的一份報告發現，市政廳沒有機構可以提供清晰的委員會清單，且對委員的工作沒有考核。舊金山正面臨芬太尼、住房和無家可歸危機，以及日益嚴重的公共安全問題、經濟復甦障礙和8億元的政府預算赤字，應集中資源，用於解決主要問題，而不是用在委員會上。

威善高表示，政府必須有效率地工作，為我們的社區提供服務。舊金山需要發展，有太多的繁文縟節阻礙了城市在最重要的問題上取得進展，我支持 Together SF Action 的大膽提議，即精簡委員會並確保市政廳盡可能有效地工作，造福所有舊金山民眾。

對於法案的具體倡議包括︰成立一個有時限的工作小組，透過消除和合併多餘的委員會來精簡官僚機構，並授權市議會進行監管和評估委員們的工作表現。強制每10年對每個委員會進行一次正式評估，以檢查其是否對民眾產生價值。透過允許任命機構直接罷免和僱用其委員來建立更多的問責制。

舊金山前人權專員艾比(Abby Porth) 表示，雖然舊金山委員會至關重要，但我們需要進行重大改革，以加強問責制並改善舊金山的政府服務效率。更多信息可訪問，https://tsfaction.org/。

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