2人作案3人放哨 華埠遭惡意塗鴉 商家苦惱 提供完整監控錄像投訴

塗鴉行為隱蔽，且作案時間極短，很難進行有效的監督或抓捕行為。（邵旗謙提供）

公共空間的衛生是影響華埠 小商業經濟的因素之一，當街道上充滿垃圾和污穢，遊客自然便會加快腳步快速通過，造成商家的損失。長期以來，遊民 、非法擺攤、非法傾倒垃圾是舊金山 華埠面臨的公共衛生挑戰之一，而近日有商家反應，塗鴉成為了新的煩惱。

29日凌晨兩點，一夥五人的群體在Stockton夾Pacific街的大中華參茸行店面的牆壁上，非法塗鴉，全程被商家監控攝像記錄。

29日凌晨兩點，一夥五人的群體在Stockton夾Pacific街的大中華參茸行店面的牆壁上，非法塗鴉，全程被商家監控攝像記錄。（邵旗謙提供）

根據商家提供給華埠商戶聯合協會的監控視頻顯示，塗鴉團體有3人放哨，2人塗鴉，作案全程不超過2分鐘。其塗鴉的內容意義暫不清楚，商會主席邵旗謙分析，其內容應與幫派無關，純屬個人無聊、故意的破壞行為。

華埠被惡意塗鴉的牆體不在少數。（記者王子涵/攝影）

邵旗謙表示，這不是該商家首次被塗鴉，但是第一次被監控完整拍攝下來。他已經向包括工務局、第三區市議員辦公室、中央警局等進行投訴。

邵旗謙表示，商家對塗鴉行為備感無奈，由於塗鴉行為過於隱蔽，且作案時間極短，很難進行有效的監督或抓捕行為。

「塗鴉是對公共、私人財產的破壞，影響華埠社區的整體美觀，讓遊客的印象很差。」邵旗謙說，「一般來說，塗鴉多的地方治安不好，對於依賴旅遊業的華埠來說是很差的。」

根據記者當天走訪，華埠被惡意塗鴉的牆體不在少數。儘管市府專門的補助項目，免費為遭受破壞的商家重新塗裝牆壁，但商家仍要耗費時間精力提交申請，以避免高達500元的罰單。

中央警局長Eric Kim也表示，抓捕塗鴉違法者十分困難，但社區中越來越多的監控攝像，正幫助警方確定嫌疑人的特徵等。當發現是同一人反復作案時，警方便有機會將所有證據收集起來進行調查。他同意邵旗謙的判斷，即塗鴉並非是幫派的記號，而是街頭「藝術家」的個人行為。