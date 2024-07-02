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女童在舊金山植物園被狼咬傷 3隻野狼遭射殺

編譯組／綜合報導
上周五三隻野狼在舊金山植物園攻擊一名5歲女童， 遭野生動物保護人員射殺。（電視新聞截圖）
上周五三隻野狼在舊金山植物園攻擊一名5歲女童， 遭野生動物保護人員射殺。（電視新聞截圖）

據SFGATE報導，官員們說，周五（6月28日）一名五歲女孩在舊金山植物園（San Francisco Botanical Garden）參加日間夏令營期間，被野生土狼（coyote）咬傷，之後三隻野狼在舊金山金門公園（Golden Gate Park）被射殺。據報導，襲擊發生在周五上午11點15分，導致植物園暫時關閉。

加州魚類和野生動物部門（California Department of Fish and Wildlife）執法部門隊長福伊（Patrick Foy）周一（7月1日）上午告訴 SFGATE：「她有被野狼咬的穿刺傷，已被送往醫院，預計她會康復，不會有事的。」

襲擊發生後，魚類和野生動物部聯合其他政府機構，立即採取措施確認咬傷孩子的動物。第一步是從女孩的傷口處採集樣本。他們正在尋找唾液的微量痕跡，尋找動物的DNA圖譜。

福伊說，美國農業部（Agriculture Department）的捕獵人員確認了襲擊地點附近的三隻野狼，並根據它們在公園中的位置將其射殺。目前正在從這些動物的屍體上採集DNA，以確定是否與從孩子傷口上採集到的DNA匹配。

凱斯勒（Janet Kessler）是一名自學成才的博物學家，17年來一直在記錄舊金山市的野狼，稱射殺野狼令人心悸。她告訴 SFGATE，女孩當時正處於狼穴區域，而野狼會保護距離幼狼所在區域至少四分之一哩的區域。

舊金山公園局（San Francisco Recreation and Park Department）發言人阿帕頓（Tamara Barak Aparton）在一封電子郵件中寫道：「周五的襲擊發生在野狼產仔季節，此時野狼會表現出更多保護幼狼的行為。」

舊金山動物看護與控制中心（SF Animal Care and Control）發言人坎貝爾（Deb Campbell）說，舊金山居民每年都認為野狼的活動達到了某種新的嚴重程度；官員們稱夏季可預見的報告和野狼遭遇次數都會上升。

福伊說，野狼咬人在加州並不罕見，今年6月，南加州就發生了五起野狼襲擊事件。人們經常看到郊狼潛伏在舊金山的各個角落，甚至經常是在光天化日之下穿過街道。市政官員表示，他們不知道有多少郊狼以這座城市為家。

野狼通常獨來獨往，但當人們給它們餵食或它們有機會接觸到垃圾等非天然食物來源時，它們就會變得具有攻擊性。野生動物官員建議遇到野狼的人慢慢後退，同時大聲喊叫或鼓掌。

坎貝爾稱生活在城市環境中的野生動物經常被餵食，被拍照，習慣了與人類生活在一起。這就使不餵食它們或與它們交朋友變得非常重要，因為這樣能幫助它們保持對人類的天然恐懼。

舊金山 加州 DNA

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