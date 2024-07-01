金山驕傲月遊行 宣揚平權與多元

2024舊金山驕傲大遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）

6月是「驕傲月」，關注多元性別族群LGBTQ +的尊敬、平權活動輪番登場。 舊金山 規模最大的慶祝活動，「舊金山驕傲遊行」（SF Pride Parade）6月30日舉行。近十萬人齊聚市中心中軸線市場街頭，參加這一充滿愛與包容、宣揚平權與多元的傳統活動。

今年的「舊金山驕傲遊行」是第54屆慶祝活動。遊行隊伍將在當天上午10時30分，從市場街街與Beale街交匯處出發，沿市場街行進，最後在市場街與第八街口結束。

遊行活動由幾十輛裝扮有彩虹旗幟的摩托車和四驅車隊伍率先登場。汽笛聲和轟隆的發動機聲響起，瞬間點燃了現場氣氛。隨後，各大LGBTQ+社團、支持者都加入了遊行隊伍，充滿創意的花車和精彩的表演紛紛登場，展現多元的藝術表演和絢麗的服裝。

與此同時，市場街道兩旁，擠滿了身著彩虹色服飾的觀眾。他們揮舞著手中的彩虹旗，為遊行隊伍歡呼喝彩，整個街道洋溢著歡騰慶祝的氣氛。

歷屆驕傲遊行都受到舊金山市府官員的重視。除了本身就是LGBTQ社區成員的加州議員威善高，舊金山市議員孟達文、殷嘉立、麥德誠官員，交通局長譚沐霖、舊金山消防局局長尼克遜之外，還有州議員丁右立、楊馳馬，市議員梅義嘉、司嘉怡、陳詩敏，地檢長謝安宜，市府律師邱信福、市估值官郭華健等。

市長布里德的花車是纜車和銀色星球的裝置，格外吸睛。舊金山警察局縣警局與諸多公共組織出席了遊行隊伍。

市長布里德說：「驕傲月遊行是舊金山多元文化的代表。不像其他某些州對跨性別者和性少數進行打擊迫害，我們有專門為性少數無家者提供的公寓，還將海灣大橋用粉色三角點亮。且把市中心主要街道市場街用來舉辦一年一度的驕傲大遊行。舊金山是一個偉大的城市，包容並接受來自世界各地區人們的不同需求。」

驕傲月大遊行始於1972年，當時多元性別族群活動人士第一次舉辦正式遊行。舊金山是LGBTQ運動的聖地，每年的驕傲遊行活動吸引世界各地人士到訪。

今年的遊行中，華人 彩虹聯盟方陣首次出現花車。以敦煌為主題的花車上，幾位成員身著西域服裝翩翩起舞，展現盛唐時期中華文化的開放、多元與包容。隊伍行進期間播放了許多耳熟能詳的中文歌曲，包括新白娘子傳奇片尾曲「西湖美景」、西遊記中的「天竺少女」，、野狼Disco」等，獲得沿街觀眾叫好喝采。

北美華人彩虹聯盟主席邵帥說：「今年方陣人數再創新高，有將近200人參加。今年我們的主題是敦煌，花車和舞蹈全部是按照敦煌的風格設計的，方陣今年的效果也非常得好，觀眾的反響非常熱烈。且最後還拿到了組委會頒發的傑出方陣獎，展示了華人少數群體自信陽光的風貌。希望更多可以關注到我們這一小眾但充滿能量的社區。」