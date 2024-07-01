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慶民權法60年 華人組織遊行國會山

記者劉先進╱華盛頓特區即時報導
為慶祝1964年民權法通過60周年，首次華人組織的大型遊行運動6月30日在華盛頓國會山舉行。（記者劉先進╱攝影）
為慶祝1964年民權法通過60周年，首次華人組織的大型遊行運動6月30日在華盛頓國會山舉行。（記者劉先進╱攝影）

為慶祝1964年民權法生效60周年，首次華人組織的大型遊行活動6月30日在華盛頓國會山舉行。來自34個州的300多個華人從二戰紀念碑出發，途徑馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr.)紀念碑，獻花致敬，朗誦金恩博士最著名的民權名言，在林肯紀念堂集中，發出華裔維護民權的最強音。

美國華人聯盟（UCA）組織當天活動。聯盟全國理事會主席、波士頓大學教授王華說，連續多日的美國華人大會創造歷史。首日拜訪國會山，是華裔乃至亞裔代表最大規模拜訪活動，訪問的聯邦參眾議員辦公室原本統計281個，但經過更新，超過300個，「有人可能質疑，會見辦公室職員是否作秀。但我想說絕對不是。因為議員依靠辦公室瞭解國會動態，投票前作背景調查。華裔同時傳遞訊息，一定有用。」

美國華人聯盟會長薛海培、執行長梁瑞鳳、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elaine Peng）和來自加州的80多個社區代表出席活動。在金恩博士紀念碑，歷史教授黃倩說，華人雕塑家雷宜鋅創作此作品。靈感來自金恩博士的「我有一個夢想」演講的名言，「從絕望之山中開闢出一塊希望之石」。

來自休士頓的德州州眾議員吳元之（Gene Wu）說，連續四天參加大會，開心看到如此多的華裔覺醒，「希望參與者激勵家鄉民眾發聲。」

針對中國留學生入關被遣返等問題，吳元之此前促成聯邦調查局（FBI）和休士頓亞裔社區溝通，以尋求和聯邦層面的共識。

他說，對華裔社區來說，關鍵是發出聲音，告訴大家自己也是美國人，熱愛和關心美國，華裔要藉助所有平台發聲，無論是娛樂、新聞還是其他管道，改變媒體敘事，「如果你看到非裔拉丁裔同性戀在媒體上的變化，你就會明白他們現在的變化。在電視、電影和音樂中看到亞裔很重要，讓人更有人情味。」

蘇諾瑪市議員、首任華裔市長丁駿輝（Jack Ding）說，華裔首次如此大規模拜訪國會並遊行，意義重大。他來自蘇諾瑪，當年的排華方案和延長法案，均由來自當地的聯邦議員提出。「華裔過去是受害者，如今是希望的面孔，正在發出最大的聲音。」

四年前受中國行動計畫（China Initiative）影響，被聯邦起訴指充當中方海外代理人的藏族華人警員白瑪達傑·昂旺(Baimadajie Angwang)說，最近幾年，中國行動計畫、新冠疫情中的仇亞，禁止外國人購買土地法案等環境，在打壓華人，挑戰忠誠度。此時站出來到國會山出聲，邁出艱辛的一步。「我們既悲痛又開心，到2024年，還有排華法案2.0版本，大家為基本的人權遊行，頗為悲痛。開心的是，華人從各州趕來，還有年輕人參加活動，令人鼓舞。」

四年前受中國行動計畫影響，被聯邦起訴指充當中方海外代理人的藏族華人警員白瑪達傑·...
四年前受中國行動計畫影響，被聯邦起訴指充當中方海外代理人的藏族華人警員白瑪達傑·昂旺，參加此次活動。（記者劉先進╱攝影）
圖為美國華人聯盟會長薛海培（右三）和全國理事會主席王華（右四）在馬丁路德金紀念碑...
圖為美國華人聯盟會長薛海培（右三）和全國理事會主席王華（右四）在馬丁路德金紀念碑獻花致敬。（記者劉先進╱攝影）
來自休士頓的德州州議員吳元之（左），北加州蘇諾瑪市議員、首任華裔市長丁駿輝（右）...
來自休士頓的德州州議員吳元之（左），北加州蘇諾瑪市議員、首任華裔市長丁駿輝（右），均稱讚華裔到國會山發聲。（記者劉先進╱攝影）

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