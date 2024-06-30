改善華裔心理健康 難在缺乏關鍵數據

美國華人大會、全美華裔心理健康峰會29日繼續舉行。（記者劉先進╱攝影）

美國華人大會、全美華裔心理健康 峰會29日繼續舉行。談及政府、非營利組織等利益相關方的挑戰，與會者認為，缺乏華裔乃至亞裔 精神健康的數據，導致無法有效衡量和指導服務策略或分配撥款資金，是最大困難之一。

紐約和長老會醫院、康乃爾學院技術精神病學系門診服務副主任、健康公正副主席和副教授陳志佳（Justin Chen）說，其中一個挑戰就是對心理健康的汙名化。父母來自台灣，但聽到他要做精神科醫生時，嚇破了膽。母親立刻發文章說，有精神科醫生被病人謀殺，她不理解心理健康。等他的母親教職退休、移民跳舞時，才聽到很多人的故事，才知道有人睡不著覺、需要服藥或住院，才開始慢慢理解心理健康的重要性。

美國藥物濫用和精神健康服務管理局（SAMHSA）行為健康公平辦公室副主任畢格斯（Tenly Pau Biggs）說，工作中的挑戰之一是捕捉數據。比如加州就試圖打破華裔、韓裔、日裔、越南裔等族裔界限，瞭解精神健康和藥物使用情況，以分配撥款。「我們需要數據和結果，我們不知道什麼措施對社區真正有效，除非有數據告知。」

反仇亞倡導組織亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation)執行長陳立實說，缺乏有關亞太裔社區精神健康的詳細數據，為此他們邀請專家捕捉。另外的困難是解決方案。希望更多地討論如何與社區成員合作，嘗試找到可擴展的社區解決方案，在有風險的人去看醫生之前就幫助他們。

美國華人聯盟青少年心理健康項目（UCA WAVES）創建執行總監陳健（Lily Chen）說，資金缺乏是最常見的挑戰。但考慮到一些社區成員家庭遭遇緊急的精神健康危機，作為社區機構，必須在社區成員所在的地方盡快提供支持。華人常常使用微信，類似一個小的華埠。「我不能等到資金到位。我們不能等到極其重要的研究工作就緒。我們必須拯救生命，因為生命太寶貴了，這是最緊迫的挑戰，即我們如何滿足社區的需求，而不考慮結構性的問題。此外的挑戰是，如何讓人瞭解我們？」

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elaine Peng）說，挑戰頗多。首先服務組織如何讓人產生信任。其次是教育和宣導。如果民眾來自五湖四海，甚至沒有認識到精神健康，如何進行教育，如何識別精神健康問題的跡象。第三是缺乏資源，比如很難找到中文翻譯。第四是缺少相關數據，難以檢驗和糾偏服務策略，「當我們有一顆善良的心，想為社區工作時，卻不知道這樣做到底對不對？很希望研究機構、大學能分享數據。」