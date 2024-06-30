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舊金山39號碼頭 海獅遷徙周期數量銳減

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅，現在突然一下子消失了。（電視新聞截圖）
舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅，現在突然一下子消失了。（電視新聞截圖）

一個月前，舊金山39號碼頭擠滿了約2000隻海獅，創下15年來最高紀錄。但現在，39號碼頭的海獅突然一下子消失了，讓人十分訝異。

39號碼頭長錢鐸（Sheila Chandor）指出，海獅的數量在一周內從約2000隻快速減少到剩約10隻，的確讓人十分震驚，也讓一些最近到訪39號碼頭的遊客感到失望。

不過，錢鐸表示，海獅消失的原因是，現在正值牠們的年度遷徙周期，是牠們返回英吉利海峽群島（Channel Islands）尋找配偶的時候。

錢鐸說：「當遷徙鐘聲響起，海獅就會成群結隊沿著海岸線離去。這是一種野性的呼喚，對牠們而言這是一件大事。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，大部分海獅會在海峽群島交配、生下小海獅。接著，公海獅會沿著加州海岸向北游到俄勒岡州和華盛頓州尋找食物，母海獅則很少向北移動。自1989年起，海獅就將39號碼頭當作覓食旅途中的一個休息站。

蘇沙利度（Sausalito）海洋哺乳類動物中心（Marine Mammal Center）保育計畫主任拉特納（Adam Ratner）說：「海獅來到39號碼頭的原因和人類一樣，因為這裡有很多美味的食物，還有很多可休息和社交的地方。」

在一般情況下，39號碼頭上會有400到600隻左右的海獅，今年的數量之所以大增，很可能是由法拉隆群島（Farallon Islands）和金門大橋之間的大量魚群造成的。根據估計，海獅將於8月或9月初再度返回39號碼頭。

拉特納說：「要知道，這些野生動物可以隨意出入39號碼頭，這裡沒有人餵養牠們，也沒有人強制把牠們留在這裡。我們能與牠們共享這處海岸線，而且能在這座大城市裡和牠們如此近距離接觸，真是令人讚嘆。」

在鼎盛時期，39號碼頭每塊浮木上會擠著多達30隻的海獅享受溫暖的陽光，當牠們疊成兩層時數量會更多。錢鐸表示，這些浮木是她和她的團隊們在90年代初期為海獅專門建造的。她說，他們當時擔心這些浮木是否能承受得住海獅的重量，幸好沒有讓他們失望。

在聯邦「海洋哺乳類動物保護法」（Marine Mammal Protection Act）的保護下，海獅的數量已恢復到往日，根據估計，美國西海岸現在約有25萬隻海獅。

今年春季，科學家在聖馬刁海岸的新年州立公園（Año Nuevo State Park）發現有數百隻死去的小海獅，曾引發憂慮。不過美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）發言人米爾斯坦（Michael Milstein）表示，這只是一起獨立事件，因為海峽群島海獅主要繁殖區的情況似乎一切正常。

米爾斯坦說：「海獅的繁殖工作進行得很順利，小海獅的狀況都很好。」

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