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舊金山巨人隊9/3首辦台灣傳統夜

記者江碩涵／舊金山報導
舊金山巨人隊首屆「台灣傳統夜」將在Oracle Park舉行，圖為日前Oracle Park舉辦的Hello Kitty Day活動。（記者江碩涵／攝影）
舊金山巨人隊首屆「台灣傳統夜」將在Oracle Park舉行，圖為日前Oracle Park舉辦的Hello Kitty Day活動。（記者江碩涵／攝影）

舊金山巨人隊首屆「台灣傳統夜」（Taiwanese Heritage Night）9月3日將在Oracle Park舉行，活動由中華民國交通部觀光署、駐舊金山台北經濟文化辦事處及長榮航空聯合贊助，將以文化表演展現台美人的活力與創意。

觀光署表示，民眾可至巨人隊官方網站（https://fevo-enterprise.com/event/TaiwaneseCommunity24）以優惠價訂購「台灣專區座位-球場105區」（Taiwanese Community Seats - Premium Lower Box 105）早鳥票，可憑票在球場指定區兌換一頂限量版「巨人隊臺灣喔熊聯名毛帽」。若早鳥票已售完，民眾可購買105區周邊鄰近座位，以行動力挺台灣。活動當日在Willie Mays Plaza將有台灣趣味互動遊戲、可愛喔熊打卡板、限量紀念小物及長榮航空小禮物。

駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘琪處長表示，歡迎僑胞踴躍出席支持首屆舊金山巨人隊「台灣傳統夜」活動，一起宣傳台灣。賴銘琪說，台灣豐富多元的文化底蘊造就出無數人才，除美食外，社會面的關懷成就，特別是多元化、公平和包容性，更是有目共睹，台灣對不同種族、性別、年齡的尊重及具體行動，同步呼應了舊金山的開放、自由與包容。

觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈同時也分享今年暑假遊台灣最熱門的自由行旅遊獎勵Taiwan Pass，旅客可選「高鐵3日券」或「台鐵5日券」，搭配捷運券（四選一）和台灣好行清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線（四選一），2800元台幣內（約86美元）就能享受舒適便捷的交通，大玩台灣。

另外，喜愛美食旅遊的民眾更可把握機會在飛機上吃到米其林餐廳，7月起長榮航空從台北起飛，往舊金山、西雅圖、洛杉磯及紐約等四航線全艙等都能享用台灣知名餐廳「老乾杯」和牛燒肉的美味。

觀光署表示，若想要知道更多訊息，可參考駐舊金山台北經濟文化辦事處的臉書（網址：https://www.facebook.com/TECOinSF/）或是社群媒體X（網址：https://x.com/san_taiwan）以及觀光署北美的Instagram（網址：https://www.instagram.com/taiwantourism.na），可掌握最新的台灣消息。

舊金山 觀光 長榮

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