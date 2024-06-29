FBI突襲盛桃家之前 支持者華雷斯家中遇槍擊

屋崙市長盛桃家裡被FBI搜查前一周，她的支持者華雷斯（Mario Juarez）家中發生槍擊事件。（翻攝自屋崙商會官網）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）獲悉，在聯邦調查局（FBI）突襲屋崙 （Oakland）市長盛桃（Sheng Thao）的住宅前一周，該市警方曾對一名被控違法並試圖幫助盛桃贏得選舉的男子家中發生的槍擊 案作出回應。

6月9日晚10點過後不久，警方接到報告稱，位於Fruitvale大道1800街區的華雷斯（Mario Juarez）家中發生槍擊事件。華雷斯的律師卡斯蒂略（Ernesto Castillo）稱槍擊事件是對其委託人生命的企圖，但當被問及華雷斯為何成為襲擊目標時，他表示 「不便 」進一步討論該事件。

華雷斯今年1月被指控使用空頭支票 ，該支票本應用於支付在2022年11月選舉中攻擊盛桃對手的傳單郵資。他是一名屋崙商人，曾兩次競選市議員，有財務問題，他與聯邦調查局和郵政局的調查是否有關聯尚不清楚。

槍擊案發生11天後，FBI和美國郵政局特工對盛桃的住宅、兩棟房屋和一間與廢物公司California Waste Solutions有關的辦公室發出搜查令。

法庭紀錄顯示，1月23日，阿拉米達（Alameda）縣地方檢察長辦公室指控華雷斯犯有開具空頭支票的重罪，因為他向屋崙一家印刷廠提供了三張總額超過5萬3000元的支票。這些支票由於華雷斯的銀行帳戶中沒有足夠的錢來支付支票而跳票。調查員得出結論，華雷斯 「在明知帳戶資金不足的情況下簽發支票」，因為他在同一天從自己的帳戶中轉出了3萬2500元，使帳戶餘額接近200元。開完支票後，華雷斯提交了競選財務披露文件，稱這些郵件的成本超過11萬元。

華雷斯在屋崙有著複雜而有爭議的歷史。他出生於宏都拉斯，小時候移民到屋崙，並加入了童子軍，他曾說自己在童子軍中多次遭到童子軍隊長帕斯（Jorge Francisco Paz）的猥褻，後者因此被判處14年監禁。

與此同時，華雷斯開始在屋崙樹立政治形象，但屢不得志。他曾面臨大量財務和法律問題，包括申請破產。屋崙市起訴過他，商業夥伴也稱他他一直在剝削別人，拿走他們的錢。

華雷斯因空頭支票而犯下的重罪尚未結案。法庭紀錄顯示，他數次未出庭，促使法官簽發了逮捕令。3月下旬，華雷斯的一名律師稱他因感染 COVID 病倒在墨西哥。他最終於4月出庭並不認罪，將於7月30日出庭接受證據初步聽證。