最高法院法院授權 金山將積極清理街道帳篷

舊金山遊民問題嚴重，圖為夜間聚集在田德隆社區的遊民。（記者李怡／攝影）

最高法院大法官28日裁定，各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案。既然最高法院已經為城市清理無家可歸者營地開了綠燈，舊金山 官員打算利用法院授予的更廣泛的權力，更積極地應對、清理遍布城市街道的數百個帳篷。

住在舊金山市區的居民，在經過田德隆區和市場中街社區的某些路段時發現，街邊無家者們的帳篷時有時無，時多時少，好像並沒有特定的規律可循，讓民眾看不到徹底清理的希望。舊金山清理街道上的帳篷受到一項禁令的影響，導致強制完全清除帳篷政策無法徹底執行。

舊金山市政府正在與無家可歸者聯盟（Coalitionon Homelessness）就清理遊民 營地進行法律鬥爭。法官之前發布了一項禁令，如果城市無法提供足夠的住房，那便禁止強制執行清除帳篷的行動，因為這是「殘忍和不尋常懲罰」。舊金山市長布里德與市府律師邱信福表示，這禁令使得讓遊民離開街頭、進入庇護 所更加困難，也讓舊金山陷入困境。

隨後法院澄清，限制搬遷或清理無家者營地，僅適用「非自願無家可歸者」。即法院承認，「主動拒絕接受庇護的無家可歸者」不在保護範圍內。

布里德引用了這項法令，也就是，拒絕接受庇護的無家可歸者不在保護範圍。舊金山市政府恢復執法，但據市長辦公室表示，儘管禁令並未限制舊金山開展清理帳篷的行動次數，但禁令限制了開展行動的方式，即不能強制驅趕或是被迫將遊民關進收容所。所以多數遊民在數小時或是數天之後又回到了街頭。

最高法院大法官28日的裁定，各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案，即並非殘忍和不尋常懲罰。這意味著，此判決為各城市執行禁止遊民在公共場所露宿禁令，開了綠燈。

舊金山官員將利用法院授予的更廣泛的權力，更積極地應對遍布城市街道的數百個帳篷。舊金山市政府清除街道上遊民營地和帳篷，將對執法人員進行嚴格培訓，以快速展開執法，禁止無家可歸者在公共街道和人行道上坐、躺或睡覺。

清理無家者帳篷行動，由市健康街道運營中心進行，是一個多機構合作的組織，任務是為無家可歸者提供住所和諸多服務，包括令無家者移除帳篷和財物，以便工作人員可以清理街道。

根據市政府數據，在2022年的前9個月，舊金山市進行了336次清理帳篷活動，每個月約37次。2022年最後一個季度，降至每月29次。2023年前9個月，開展了357次清理帳篷運動，即每月約40次。

邱信福辦公室曾發文表示，舊金山在過去幾年，在住房、庇護和無家可歸服務方面花費了數十億元。現有在街頭搭帳篷的遊民，多是拒絕進入庇護所的「自願無家可歸者」。