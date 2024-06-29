在舊金山賣素漢堡 麥當勞測試失敗

麥當勞在舊金山的素漢堡測試失敗了。（美聯社）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，麥當勞 總裁埃林格（Joe Erlinger）表示，麥當勞在舊金山的素漢堡（plant-based）測試失敗了。

埃林格26日在華爾街日報（Wall Street Journal）的全球食品論壇上說：「我不認為美國消費者現在會來麥當勞，或從麥當勞尋找McPlant或其他素性蛋白質。我們將繼續關注這一趨勢。」

麥當勞於2022年初在舊金山和達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）地區的門店推出了McPlant。這種漢堡的特色是用豌豆、大米和土豆等食材製成的純素肉餅。不過由於添加了奶酪和蛋黃醬，這道菜本身並不是純素的。位於南加州 的Beyond Meat公司幫助開發了這種肉餅。

2022年晚些時候，這家快餐連鎖店結束了試驗，並告訴 CNBC，它已按計畫完成了試驗。在周三的論壇上，埃林格說，這種漢堡在德州和灣區都失敗了。

他說，現在麥當勞正在放棄植物蛋白，轉而專注於雞肉。