市長話金山／「反露宿法」不違憲 有助城市治理

市長布里德參加華埠社區活動。（市長布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

上周，最高法院裁定了各地市政府可以執行反街頭露宿法律，而這些法律的執行將不受憲法禁止。

最高法院的裁決將幫助像舊金山 這樣的城市可以更有效率地管理我們的公共空間。舊金山在庇護 中心和住房上做出了重大投資，我們將繼續通過勤奮的市政府員工提供服務。然而，這些服務常常受到一些人士拒絕，我們需要能夠執行法律，特別是防止長期的紮營露宿。這次裁定承認各城市必須有更多的靈活性來應對各地街道上的挑戰。

市長布里德參加華埠社區活動。（市長布里德辦公室提供）

我們將繼續提供庇護所，但不會允許那些拒絕幫助的人留在原地。市內街道上有很多人正與毒癮和精神疾病掙扎，而我們的外展工作人員將提供治療的機會，同時我們也將通過擴大的監護權等新途徑，強制那些病得最嚴重的人接受治療。但我們將不再允許那些拒絕我們幫助或已經在庇護所的人在街道上露宿。這對於街上的人來說，既不健康也不安全，對於我們的社區更不可接受。

市長布里德參加華埠社區活動。（市長布里德辦公室提供）

我們現正調整市內政策以符合最高法院的裁決。在裁決前，我們一直與市府律師和市政府工作人員討論可能出現的結果。現在我們正與市府律師辦公室一同檢閱這最終裁定，然後宣布並實施我們的新政策。

然而，我們知道這一裁決將使我們能夠提高各部門對露宿問題的應對效率，更有效地防止在我們將這些人士安置到避護所、並清理街道後所重新出現的露宿營地。實施這些變化將需要我們對市政府工作人員進行培訓，使他們了解如何在遵守新政策的情況下開展工作。但隨著帳篷數量降至五年來的最低水平，街頭無家可歸者數量降至十年來的最低水平，我們仍有很多工作要做，這將幫助我們在這一進展的基礎上繼續努力，使我們的街道對每個人都是更清潔、更健康、更安全。

市長布里德參加華埠社區活動。（市長布里德辦公室提供）

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德