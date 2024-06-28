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台經濟部長郭智輝訪矽谷 推動人才到台讀書工作

記者江碩涵／聖荷西報導
台灣經濟部長郭智輝是台灣新內閣上任後，第一個訪美的部長，6月27日參加矽谷新創論壇活動，鼓勵台灣年輕創業者積極創新。（記者江碩涵／攝影）
台灣經濟部長郭智輝是台灣新內閣上任後，第一個訪美的部長，6月27日參加矽谷新創論壇活動，鼓勵台灣年輕創業者積極創新。（記者江碩涵／攝影）

台灣經濟部長郭智輝率團訪美，參加完華府SelectUSA活動後，第二站到北加矽谷。郭智輝透露，此行到矽谷主要拜訪「前兩周到台灣且加碼投資台灣的廠商」，希望台美之間有更多投資合作機會，更重要的是推動優秀人才到台灣讀書工作，尤其台灣占全球半導體生產量七成、AI晶片八成、AI伺服器九成，愈多優秀人才到台灣，才能滿足2040年台灣50萬個高階AI人才的目標。

郭智輝是台灣新內閣上任後，第一個訪美的部長，此行主要參加華府SelectUSA活動，26日與台灣新創代表團從華府出發，抵達舊金山灣區。郭智輝27日現身矽谷新創論壇活動，鼓勵台灣新創業者積極努力。

台灣代表團是這次SelectUSA全球入圍科技企業最多的國家，實力傲視全球。郭智輝表示，這趟來美國收穫滿滿，在華府已見到許多重要人士，並充分表達政府施政理念，溝通台美雙方目標，也希望能讓「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）早點立法成功。

他表示，與美方互動中，可以感受到美方非常大的誠意，無論是禮遇通關還是與官員溝通，皆暢行無阻，這次到矽谷最重要目標就是拜訪「前兩周到台灣且加碼投資台灣的廠商」，主要是向這些廠商致謝，並了解廠商未來動向，包括是否加碼投資台灣，是否在台設立更大的研發中心，或能與台灣有更深層的合作，這些都是台灣所期待的。

郭智輝分析，除廠商的投資外，更重要的是台灣受少子化影響，需要更多的人才，希望能從美國各地找到優秀人才，來台讀書、工作，台灣的學校也能與美國的學校互相合作，促進更多台美之間的交流，尤其是AI領域的人才，AI將主導未來20年市場，而台灣在AI市場中也扮演重要的角色，全球有七成的半導體生產來自台灣、AI晶片則是八成來自台灣、AI伺服器更占了九成。

他表示，希望未來能培養更多創新團隊在AI的應用，讓台灣成為AI智慧之島，這樣至少可以維持台灣未來20年的全球競爭力，無論是醫學應用、電子商務，未來的生活到處都將是AI，除了AI發展外，人才也是重點。

郭智輝說，他與矽谷大廠見面時，除了關心投資外，同時也將向這些大廠表達政府的理念，希望除了出錢，重點是引入人才，將研發中心（RD Center）設在台灣。

他分析，假設總共需要1000個研發工程師，也許可以在海外找500個人才加入台灣的研發團隊，與台灣的工程師共同研究，讓世界各地的菁英都能來台灣，就像現在全球最厲害的科技菁英都在矽谷，台灣與矽谷有著更深更多的連結，目標是2040年台灣有50萬個高階 AI人才。

台灣經濟部長郭智輝率團訪美，第二站到北加矽谷拜訪「前兩周到台灣且加碼投資台灣的廠...
台灣經濟部長郭智輝率團訪美，第二站到北加矽谷拜訪「前兩周到台灣且加碼投資台灣的廠商」，希望台美之間有更多投資合作的機會。（記者江碩涵／攝影）

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