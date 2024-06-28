政治獻金案／楊氏父子找人頭捐款 三年至少93次

圖為此前楊英雄(右一)陪同盛桃(左三)出席活動。(本報檔案照)

屋崙 市長盛桃與越華裔商人楊氏父子遭FBI突檢的事件，震驚整個灣區。媒體重新檢視加州 公平政治行為委員會FPPC在2021年所出的調查報告，發現楊氏父子三年中至少做過93次「稻草捐款人」（straw donor）政治獻金，涵蓋範圍包括屋崙、聖荷西、密爾比達和聖他克拉拉縣。

舊金山紀事報報導，2018年盛桃競選屋崙市議員時，政治籌款人厄普(Laurie Earp)6月份問盛桃的競選團隊，要不要向楊英雄(Andy Duong)要求2萬元的政治獻金。6月結束之前，已有許多張捐款支票 到達，譬如有一張來自美甲店老闆、一張來自雜貨店領班、一張來自課後活動機構的總監。後來調查人員發現，其中至少有七張支票疑是楊氏父子用人頭捐出的。

2019年FPPC對可疑捐款展開調查。在灣區許多政治圈，一個人向民選公職候選人獻金的額度是有限制的。調查人員發現楊氏父子對支持的候選人願意出重金，但礙於個人獻金數額的限制，便用找人頭的方式分散捐款，把現金交給願意幫忙的人，讓那人開出一張個人或企業的支票，然後捐給候選人。

調查報告在2021年出爐，指出可疑的捐款發生在2016年到2018年，至少有93次捐款，屋崙、聖荷西、密爾比達和聖他克拉拉縣的某些公職候選人收到獻金，依各地區政治獻金的額度限制，支票金額從250元到1000元不等。

長達30頁的報告中指出，楊氏父子中的父親楊子忠（David Duong）是加州廢品解決方案公司(California Waste Solutions)的執行長，政治獻金是他出的。他的兒子楊英雄是公司的採購經理和公關經理，人頭是他去找的。

報告指出，盛桃的2018年競選疑似收到13件稻草捐款，總金額接近1萬元。其中的一個人頭是Phuc Hong Tran，是保險經紀人，當時擔任越裔商會的會長。而且他可能不只當人頭，還可能還去幫楊氏父子尋找別的稻草捐款人。

報告又指出，在那三年期間，楊氏父子用稻草捐款人，給地方選舉的候選人提供了7萬6000元政治獻金。

截至發稿本報未獲得盛桃和楊氏父子回應。