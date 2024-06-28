Tesla佛利蒙廠涉空汙 遭勒令停止排放有毒物

在過去五年中，特斯拉在佛利蒙的電動汽車工廠排放100 多次有害有毒氣體，汙染了灣區空氣。（電視新聞截圖）

「信使報」（Mercury News）報導，在過去五年中，特斯拉 （Tesla）在佛利蒙（Fremont）的電動汽車工廠排放了100多次有害有毒氣體，汙染了灣區 空氣。本周三（26日），當地政府下令其停止排放。

負責管理工廠和其他固定汙染源的灣區空氣品質管理局（Bay Area Air Quality Management District）執行長法恩（Philip Fine）說：「特斯拉在佛利蒙工廠持續不斷的違規行為，對周邊社區的公眾健康和空氣品質構成了威脅。」

該機構表示，這家由在不願接受監管方面臭名昭著的首席執行長馬斯克 （Elon Musk）領導的汽車製造商，自 2019年以來收到了110多份違規通知，原因是工廠的噴漆室和烤漆爐洩漏了危險化合物和有毒汙染物。

管理區指出，工廠每項違規行為都會排放出數百磅的非法空氣汙染，且這些有害物質的排放是 「頻繁且持續的」。

根據空氣區獨立聽證委員會的命令，特斯拉必須聘請外部顧問進行評估，並向委員會提出建議和計畫，以解決其汙染問題。然後，該公司必須執行董事會批准的計畫。但管理區沒有列出評估和合規過程的時限。

管理區表示，汙染在某些情況下是由於工廠的排放控制裝置反覆出現故障，再加上系統設計將有毒物質直接排放到大氣中。在其他情況下，特斯拉會因為噴漆部門的其他設備出現問題而關閉汙染控制裝置。

根據監管部門的文件，特斯拉去年的利潤為177億元，但該公司並未立即回應有關如何應對該命令，以及為何繼續從工廠釋放有毒物質的問題。

空氣品質管理區在上個月宣布對特斯拉汙染進行調查時表示，即使排放的物質在遇到陽光時產生的臭氧含量很低，也會損害健康，尤其是兒童、老年人和哮喘患者。監管機構稱，其他逸出的汙染物會致癌，即使含量很低，也會對神經系統造成損害，對生殖和發育造成危害。

管理區上個月表示，它與特斯拉進行了「廣泛的討論」，但該公司未能停止汙染。

上個月，一家位於屋崙的非營利組織向聯邦法院起訴特斯拉，稱佛利蒙工廠 大量且持續 的汙染物排放使該地區的居民和員工暴露在包括砷（arsenic）在內的有害化學物質中。

「環境民主計畫」（Environmental Democracy Project）在舊金山美國地區法院提起的訴訟中，列舉了該工廠 「長期以來不遵守環境法律 」的行為，並指控特斯拉在 2021年1月至2024年1月期間違反聯邦空氣品質規定 160 多次。

今年2月，灣區 8 個縣和州內其他17個縣起訴特斯拉，稱其非法傾倒工廠和汽車服務中心產生的危險廢物。在 2022年與美國環保署（Environmental Protection Agency）達成的和解協議中，特斯拉同意為佛利蒙工廠三年來違反「清淨空氣法」（Clean Air Act）的行為支付27萬5千美元的罰款。

2021年，特斯拉因自2015年以來違反了33項空氣品質規定，在和管理區達成的和解協議中被處以75萬美元的罰款。2019年，在與環保局達成的另一項和解協議中，該公司同意為工廠的危險廢物違規行為支付 3萬1千美元的罰款。

馬斯克經常貶低法規和監管機構，去年他在推特上稱，每次法規出現都使他的工廠因之失去自由。