EMS喊話為零工加薪 助移民圓美國夢

研究顯示，收入增長大多發生在已經是高薪的職業中。藍領工作的工資增長要慢得多。 （EMS提供）

經濟政策研究院院長謝赫茲（Heidi Shierholz）在少數族裔媒體（EMS）日前召開的討論會上表示，美國夢意味著人們可以有發展，有可以負擔的房子，在夏天有個合理的假期，可以安穩地退休，可以把孩子送到一個不錯的學校。

謝赫茲說：「我們絕對有錢和能力來實現這一點，但政策制定者們必須要行動起來，給工薪階層足夠的支持，確保每個人都有他們所需要的安全網。至於做還是不做，這是一個政策決定。」

柏克萊教授芮池（Michael Reich）表示，美國有超過1000萬包括乘車共享應用司機和送餐服務在內的零工。這些主要由移民 組成的零工，常常被錯誤地分類成獨立合同工。芮池的計算顯示，這類零工每天工作時間超過12到14小時，每小時工資還不到7元。

工資如此之低的原因，芮池指出，一方面是因為新移民缺少技能和足夠的社會關係來獲得更好的工作，另一方面公司會利用算法來確定會接受超低價的司機，導致逐底競爭。公司會為司機量身訂製報酬，然後把更多的工作機會給到那些最急於工作的人。

芮池呼籲將共享乘車應用司機畫定為雇員，給予他們標準的薪酬和福利。他和謝赫茲都曾在國會作證，要求將目前每小時7.25元的聯邦最低工資調漲到每小時15元。如果成功，有2700萬人將從中獲益。

美國夢有一個重要理論，就是到35歲時候一個孩子的工資收入就會超過自己的父母。華盛頓中心平等增長高級研究員柯來明（Austin Clemens）發現，在上世紀40、50年代，90%的年輕人都比自己的父母掙得多。但到了1980年以後，這個比率已經下降到50%。

柯來明說：「收入增長大多發生在已經是高薪的職業中。藍領工作的工資增長要慢得多。」

不過令人驚訝的是，移民的收入增長要比美國出生的人要快，在過去200年來都是如此。柯來明解釋，這是因為第一代移民父母來到新的國家和遭受到的歧視 ，可能會很難找到和自己能力和天賦相匹配收入的工作。但他們孩子會好得多，因為移民通常會選擇有好工作和好的教育的地方。這對第二代移民來說有非常積極的影響。