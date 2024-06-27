我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

EMS喊話為零工加薪 助移民圓美國夢

記者徐蓓蓓／舊金山報導
研究顯示，收入增長大多發生在已經是高薪的職業中。藍領工作的工資增長要慢得多。 （EMS提供）
研究顯示，收入增長大多發生在已經是高薪的職業中。藍領工作的工資增長要慢得多。 （EMS提供）

經濟政策研究院院長謝赫茲（Heidi Shierholz）在少數族裔媒體（EMS）日前召開的討論會上表示，美國夢意味著人們可以有發展，有可以負擔的房子，在夏天有個合理的假期，可以安穩地退休，可以把孩子送到一個不錯的學校。

謝赫茲說：「我們絕對有錢和能力來實現這一點，但政策制定者們必須要行動起來，給工薪階層足夠的支持，確保每個人都有他們所需要的安全網。至於做還是不做，這是一個政策決定。」

柏克萊教授芮池（Michael Reich）表示，美國有超過1000萬包括乘車共享應用司機和送餐服務在內的零工。這些主要由移民組成的零工，常常被錯誤地分類成獨立合同工。芮池的計算顯示，這類零工每天工作時間超過12到14小時，每小時工資還不到7元。

工資如此之低的原因，芮池指出，一方面是因為新移民缺少技能和足夠的社會關係來獲得更好的工作，另一方面公司會利用算法來確定會接受超低價的司機，導致逐底競爭。公司會為司機量身訂製報酬，然後把更多的工作機會給到那些最急於工作的人。

芮池呼籲將共享乘車應用司機畫定為雇員，給予他們標準的薪酬和福利。他和謝赫茲都曾在國會作證，要求將目前每小時7.25元的聯邦最低工資調漲到每小時15元。如果成功，有2700萬人將從中獲益。

美國夢有一個重要理論，就是到35歲時候一個孩子的工資收入就會超過自己的父母。華盛頓中心平等增長高級研究員柯來明（Austin Clemens）發現，在上世紀40、50年代，90%的年輕人都比自己的父母掙得多。但到了1980年以後，這個比率已經下降到50%。

柯來明說：「收入增長大多發生在已經是高薪的職業中。藍領工作的工資增長要慢得多。」

不過令人驚訝的是，移民的收入增長要比美國出生的人要快，在過去200年來都是如此。柯來明解釋，這是因為第一代移民父母來到新的國家和遭受到的歧視，可能會很難找到和自己能力和天賦相匹配收入的工作。但他們孩子會好得多，因為移民通常會選擇有好工作和好的教育的地方。這對第二代移民來說有非常積極的影響。

移民 歧視

上一則

金山日落區2550 Irving 100%經濟適用住房動工

下一則

全國之冠 1/4大麻零售店都在加州

延伸閱讀

從移民法院紀錄總結 10年來410萬無證客落腳何處

從移民法院紀錄總結 10年來410萬無證客落腳何處
就地假釋… 無證客嫁娶公民 可免回原籍國面談

就地假釋… 無證客嫁娶公民 可免回原籍國面談
Z世代求職面試 近3成父母陪同與招聘經理交談

Z世代求職面試 近3成父母陪同與招聘經理交談
川普：無證客都是狠人 應組移民格鬥聯盟

川普：無證客都是狠人 應組移民格鬥聯盟
川普開玩笑提議辦無證移民格鬥賽 「他們很強」

川普開玩笑提議辦無證移民格鬥賽 「他們很強」

熱門新聞

加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？