鼓勵學生全勤 屋崙每周發50元獎金

屋崙學區給參與試行計畫、並整周全勤的高中學生50元現金獎勵。（取材自谷歌地圖）

有些在自由富足社會中發生的現象，是從困境中奮鬥成功的人難於理解的。屋崙學區 的高中學生原本長期曠課就相當普遍，疫情之後更曾達到61%之多，學區官員想出一種釣餌，給整周全勤的學生50元現金獎勵。

幾個月前，11年級的克魯茲（Ashley Cruz）難得在校園中出現，學生之間有很多爭吵，上課的時候學生跟老師之間也有很多爭吵，她對這些「戲劇情節」無法忍受，最後乾脆盡量留在家裡，每周最多只有3天會到校。

這種一天打漁、三天曬網的方式，學習豈能有效果？後來學業落後太多，她被迫從屋崙高中轉到同學區中的Dewey Academy，希望把課業補起來，以在明年照正規時程畢業。到了Dewey以後，她發現一個到校的新動機：如果一周5天全部到校，可以得到50元的現金獎勵，學校會發給她一張支票。

3月份的時候，包括克魯茲在內，屋崙學區一共有93名學生參加了這項試行計畫。2023-2024學年度，屋崙學區有32%的學生是長期曠課（chronically absent），也就是每10個上課日中至少有1天缺席。參加該計畫的高中生，每天要向一位負責的成人報到，每周一次做一次簡單的心理健康評估和上課狀況審核，如果一個星期5天都沒曠課，周五回家之前發給那張50元支票。

舊金山紀事報指出，這些學生到校的情況確有改善，屋崙學區也在追蹤這些學生的成績，但目前還沒有做出分析的結果。學區官員覺得樂觀，但沒有證據證明學生到校後確實也認真學習。

在窮困的國家，好學的孩子突破各種困境努力求學，在知識上進展能夠創造出光明的前途。反觀美國這個全球最富強的國家，兒童和青少年可以免費上學，但很多學生卻懶於學習。在疫情剛過的2022-2023學年度，屋崙學區的長期曠課率高達61%，2023-2024已降到32%，這些學生絕大多數是非洲裔和西語裔。

疫情發生前的2018-2019學年度，加州學生的長期曠課率是12%，2022-2023是25%，也就是疫情之後翻倍有餘。灣區的最大學區中，佛利蒙學區的13%最低，聖荷西和舊金山學區都是26%，與整個加州的水平一致。