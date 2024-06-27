開設第3家大麻店 聯合市居民集會反對

聯合市居民手持抗議標語出現在市議會公聽會的現場，反對市議會討論批准開設該市第3家大麻店。（受訪者提供）

大約160多名來自各族裔的聯合市居民手持抗議標語，出現在25日晚間舉行的市議會公聽會現場，反對市議會討論批准開設該市第三家大麻 店。雖然市議會在會議開始不久宣布，大麻店主因身體不適無法出席，取消本次會議中討論大麻店的議程，但仍有30至40名民眾利用自由發言時間，表達對開設第三家大麻店的反對意見。

據悉，聯合市目前已經有兩家大麻店舖。計畫中開設的第三家選址位於聯合市和佛利蒙的邊界地帶，紫蓮佛寺和紫蓮國際學校的正對面。紫蓮學校招收12到18歲的青少年。反對者表示，很難想像這些青少年每天從大麻店前面走過，要怎樣才能抵擋住誘惑。

紫蓮寺成立30多年。紫蓮國際學校在1997到2016年間一直在聯合市境內運營。2017年紫蓮寺及學校搬遷到佛利蒙市境內的現址，但距離大麻店的選址只有約600呎。

當晚的聽證會原定7時左右開始，但6時30分的時候就已經有很多民眾開始聚集，後來由於人數太多，很多人不得不在場外等候。紫蓮學校家長陳麗娟表示：「青少年每天在這個（大麻店）前面走來走去，你覺得他們有足夠的意志力去抗拒大麻嗎？大麻之後又是什麼？我絕對不要我的小孩去碰這些東西。」

據陳麗娟介紹，目前積極抵制大麻新店的華人 團體已經達到四五百人之眾。其他族裔的抵制團體也有兩百多人。雖然大麻店地址在聯合市內，但附近佛利蒙市的居民也擔心大麻店帶來治安方面的的問題，因此也有很多人反對。

而這並不是聯合市民第一次抵制大麻店。去年11月，這家叫做Embarc Cannabis的大麻零售店原計畫在聯合市的Cherrywood中心開店，就遭到2000人連署反對，最後不得不作罷。居民反對的理由是，過於靠近James Logan高中和街尾的一家長者中心，以及治安方面的擔憂。

Embarc 大麻店目前對此事沒有回應。