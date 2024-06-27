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灣區餐館服務費再加小費 帳單翻倍 華人不滿「沒享受到什麼服務」

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)
灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

在全美熱議小費文化的同時，灣區餐館的額外收費也在華人社區中引起熱議。

因為東亞傳統上並沒有小費文化，且灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費（Service Charge)，收完之後還有小費選項。很多消費者在沒有注意到已經收取服務費的狀況下，再次勾選了高額小費，事後發現帳單幾乎要翻倍，因而非常不滿。

南灣的鄒先生年初在一家粵菜館用餐就遇到上述狀況。起初買單時，他沒有注意到餐館已經加收18%的服務費，所以在帳單後面又勾選了18%的小費。而且通常小費應該以稅前帳單金額來計算，但這家餐廳給出的小費選項只有18%、20%、25%三檔，並且全部是用已經加上服務費和銷售稅的金額來計算。一頓原本100多元的飯，這樣一操作小費加服務費就要付掉50、60元。鄒先生非常不滿，「關鍵我沒有享受到什麼服務啊！」

而類似這樣的情況目前在南灣地區非常普遍，而且不僅侷限在中式餐廳。日料、韓餐和東南亞菜系的餐廳也相當普遍。鄒先生表示，日料店的服務費很多會收到20%，他還遇到過收25%的韓餐廳。最近一位華人顧客在一家知名越式河粉店拒付服務費被驅逐的事件，也是引起熱議。

鄒先生說，最早發現一些餐廳收取服務費時，帳單最後的小費選項一半比率會低一點，有5%、10%、15%三檔。近來就越來越離譜。收完服務費之後，小費選項多是18%、20%、25%這樣三檔。雖然可以不選，自行計算小費，但這種操作明顯有誤導消費者之嫌。

鄒先生的女朋友崔小姐說，自己遇到過收小費最狠的日料店，20%的服務費之後，推薦的小費選項都是20%、23%、25%、30%。如果按最高一檔的小費來付，原本60元的帳單就變成要付100元出頭了。

鄒先生和崔小姐表示，因為工作繁忙的關係，外食比較多，原本圖個省心。但商家心機滿滿的小費設置，讓外出就餐的體驗大打折扣，以後會考慮更多在家吃。

灣區 華人 東南亞

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