金山日落區2550 Irving 100%經濟適用住房動工

舊金山市長布里德出席2550 Irving 住房項目動工儀式。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德(London Breed)26日與市政府官員、社區領導人一起慶祝歐文街(Irving Street) 2550號的100% 經濟適用住房項目動工。

以往舊金山全市第四區建造經濟適用房的力度最弱。2550 Irving是過去十年來第四區動工的第二個經濟適用房項目，將為教師、警察、一線醫護人員以及社區商店和餐館員工等基礎勞工及其家人提供急需的住房。

2550 Irving住房項目是布里德「全民住房」策略的一部分。此策略從根本上改變了舊金山批准和建造住房的方式。以實現在八年內建造8萬2000套新住房。

此項目提供90個新的永久經濟適用租賃住房，為地區中等收入(AMI) 25%至75%之間的家庭提供服務。其中22個單元用於支持無家者，以及15個單元提供給無家者退伍軍人。住房項目還將與華美學校和TNDC合作，在底層設有多功能廳和辦公空間，供日落中國文化區 (SCCD) 獨家使用。

包括2550 Irving在內，舊金山今年有近3000個新住房單位在建或動工。作為100%經濟適用房項目的一部分，經濟適用房的產量與往年相比顯著增加。早在2015年至2023年間，市平均每年建造不到600單元新住房。

布里德表示，為了應對舊金山面臨的住房困難挑戰，需要解決住房短缺問題。建造住房有助於使舊金山所有階層的民眾都有房屋住。

2550 Irving毗鄰眾多社區服務企業、學校和圖書館，距離金門公園僅一個街區。有多條公共交通線路提供服務，包括29 Sunset、7 Haight/Noriega、28 19th Avenue和N Judah輕軌。該地點距離退伍軍人管理局 (VA) 醫院約兩哩。這間醫院為全市的退伍軍人居民提供基本服務。

此住房項目耗資9940萬元，由市長住房和社區發展辦公室 (MOHCD) 以及加州 住房和社區發展部 (HCD) 資助。該專案獲得了多戶住房計畫 (MHP) 獎勵以及填充基礎設施補助金 (IIG) 計畫的額外資金。聯邦低收入 住房稅收抵免 (LIHTC) 計畫提供了額外的融資。

MOHCD有提供財務支援的計畫，讓住房更可負擔。這些計畫包括：

本地經營補貼計畫（LOSP），幫助為曾經無家可歸的家庭建造和保持永久支援性住房。此計畫可確保這些房屋長期可用且價格實惠。