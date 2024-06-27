布里德提發債 籌3.6億改善基建 盼列11月公投

布里德在債券發行公聽會前組織集會，她強調發行此債券的必要性，並希望市議員支持。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德(London Breed) 提案發行「舊金山健康和安全債券 」。26日在市議會預算委員聽證會之前，她特別和市議會主席佩斯金(Aaron Peskin) 、社區領袖一起在市府門前集會。布里德細數發行此債券的必要性，希望市議員支持，以在11月大選時列入選票，由選民公投票 決。

布里德表示，債券將用於加強公共衛生基礎設施項目，如查克柏格舊金山總醫院、拉古納（Laguna Honda）醫院、華埠健康診所和城市診所等投資 。還有投資為無家可歸家庭提供庇護所，在全市範圍內改善街道安全並重新鋪設道路，支持公共空間和公園改善項目，例如 Harvey Milk Plaza、Hallidie Plaza 等。

目前本期債券已獲得市府資本規畫委員會的批准。此提案若要在於 11 月列入公投選票，需要獲得8名市議員的支持。如果獲得市議會批准，此項債券提案便可在11月供選民們投票決定。

債券發行提案中1億6700萬元，將用於翻修市總醫院和拉古納醫院。同一筆資金也會修繕和擴建有數十年歷史、位於百老匯與美臣街(Mason Street)的華埠公共衛生站。

另外7000萬元將用於維修道路，5000萬元用於收購或翻修收容所安置無家者。 市府計畫，投資2500萬元全面改造卡斯楚站(Castro Muni station)，維修Powell捷運站哈利迪廣場(Hallidie Plaza)的電梯和加強其他設施。

布里德辦公室表示，債券不會導致漲稅，稅金將維持目前水準。 今年3月的初選中，選民通過了3億元可負擔房屋債券。選民曾在2022年6月投票否決了4億元改善交通債券。

布里德強調，債券將投資重要基建項目，同時創造工作機會。 市長辦公室回應表示，提案獲資金規畫委員會通過後，數周後提交市議會。 若提案要列入11月5日的選票上，需獲8位市議員支持，通過形成立法需獲得三分之二選民投票。

目前提案獲得諸多社區組織支持。社區青年中心(CYC)行政主任溫靜婷(Sarah Wan)表示，翻修華埠衛生站有助為華裔社群提供基本健康服務。

也有民眾反對發行債券，並表示，目前當務之際不是發行債券稿基礎建設，而是公共安全導致全球遊客不敢回歸，小商業沒有復甦的機會。以及物價過度上漲，使得基礎勞工無法在舊金山本地生存。