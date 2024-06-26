我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

金山商業地產空置率37% 再創新高

記者李怡／舊金山報導
位於舊金山金融區的辦公樓群，空置率高達37%。（記者李怡／攝影）
位於舊金山金融區的辦公樓群，空置率高達37%。（記者李怡／攝影）

根據商業房地產公司CBRE的初步季度報告，舊金山的辦公室市場空置率再創新高，升至37%。這份報告也顯示，辦公室租賃情況去年相比成長了25%，呈現兩年來的回暖跡象，主要是由人工智慧公司推動，占租賃辦公室活動的四分之一。

報告顯示，即使是租賃活動活躍，但是不斷空置的辦公空間仍很多，約有44萬2000平方呎。

自從如Westfield Mall等大型商場和店面搬離舊金山市中心以來，民選官員一直在討論，如何更好地利用好商務空間。

舊金山市長布里德考慮和討論了多種可能性，以將市中心的空置率降到最低。其中包括邀請柏克萊加大將校園和學生宿舍設置在舊金山。

布里德表示，舊金山犯罪率有所下降。最好的選擇是將市中心的空置辦公大樓變成加州大學校園。她表示，加州大學確實有興趣將市中心作為宿舍、校園和更多選擇。加州大學已證實，有可能在舊金山市中心設立校長辦公室設定的可能性。

布里德表示，設立校園不僅有利於解決學生宿舍困擾的問題，也有利於人工智慧世界的發展。舊金山是世界人工智慧之都，許多人才來自舊金山，工程人才來自柏克萊加大等。目前柏克萊加大的學生宿舍呈現住屋緊缺狀態，只有大一新生可以申請分配到宿舍。

租賃地產公司「Kidder Mathews」房地產經紀人豪塞爾(Evan Housel)表示，舊金山1061 Market St.地點的這棟占地6萬5600平方呎的建築大樓內，現有一半辦公室空置。不過，有多筆租賃交易正在進行中，交易對象主要是非營利機構租戶。

他指出，租賃市場正逆風前進，房地產經紀人需加倍努力吸引租戶，除了空間租賃之外，過程當中，房地產公司的質量、財務實力與持久力也相當重要，才可在低迷時期堅持下去。這棟建築大樓靠近市政中心捷運(Civic Center BART)與Muni車站，也是近期進行整修與可隨時進駐的創意辦公室空間。

舊金山 柏克萊加大 加州大學

上一則

感謝僑胞支持 經文處頒榮譽職聘書

下一則

台裔媽發揮創意 貝果、雞塊當收涎餅

延伸閱讀

金山溫和派政治團體背書麥法恩、羅偉 質疑布里德表現

金山溫和派政治團體背書麥法恩、羅偉 質疑布里德表現
舊金山公共交通 獲20年來最高乘客評級

舊金山公共交通 獲20年來最高乘客評級
金山市府撒錢填補市區店鋪...成效不彰

金山市府撒錢填補市區店鋪...成效不彰
布里德：舊金山從此只會愈來愈好

布里德：舊金山從此只會愈來愈好
布里德盼撥款1500萬振興市區 城市預算分析師反對

布里德盼撥款1500萬振興市區 城市預算分析師反對

熱門新聞

加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？