金山商業地產空置率37% 再創新高

位於舊金山金融區的辦公樓群，空置率高達37%。（記者李怡／攝影）

根據商業房地產公司CBRE的初步季度報告，舊金山 的辦公室市場空置率再創新高，升至37%。這份報告也顯示，辦公室租賃情況去年相比成長了25%，呈現兩年來的回暖跡象，主要是由人工智慧公司推動，占租賃辦公室活動的四分之一。

報告顯示，即使是租賃活動活躍，但是不斷空置的辦公空間仍很多，約有44萬2000平方呎。

自從如Westfield Mall等大型商場和店面搬離舊金山市中心以來，民選官員一直在討論，如何更好地利用好商務空間。

舊金山市長布里德考慮和討論了多種可能性，以將市中心的空置率降到最低。其中包括邀請柏克萊加大 將校園和學生宿舍設置在舊金山。

布里德表示，舊金山犯罪率有所下降。最好的選擇是將市中心的空置辦公大樓變成加州大學 校園。她表示，加州大學確實有興趣將市中心作為宿舍、校園和更多選擇。加州大學已證實，有可能在舊金山市中心設立校長辦公室設定的可能性。

布里德表示，設立校園不僅有利於解決學生宿舍困擾的問題，也有利於人工智慧世界的發展。舊金山是世界人工智慧之都，許多人才來自舊金山，工程人才來自柏克萊加大等。目前柏克萊加大的學生宿舍呈現住屋緊缺狀態，只有大一新生可以申請分配到宿舍。

租賃地產公司「Kidder Mathews」房地產經紀人豪塞爾(Evan Housel)表示，舊金山1061 Market St.地點的這棟占地6萬5600平方呎的建築大樓內，現有一半辦公室空置。不過，有多筆租賃交易正在進行中，交易對象主要是非營利機構租戶。

他指出，租賃市場正逆風前進，房地產經紀人需加倍努力吸引租戶，除了空間租賃之外，過程當中，房地產公司的質量、財務實力與持久力也相當重要，才可在低迷時期堅持下去。這棟建築大樓靠近市政中心捷運(Civic Center BART)與Muni車站，也是近期進行整修與可隨時進駐的創意辦公室空間。