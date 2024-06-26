還沒坐過？紀事報提供Waymo自駕計程車乘坐指南

使用Waymo One應用程式即可享受Waymo自駕計程車服務。（電視新聞截圖）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，本周二，Waymo 在舊金山啟動了下一階段的自駕 計程車擴張計畫，向該市的任何人開放此前受限的自駕打車服務。

第一次乘坐自動駕駛汽車的人可能會覺得這是一種新奇的體驗，如果您打算嘗試乘坐 Waymo，以下是您需要了解的信息。

如何開始：

Waymo One 應用程式的工作原理與 Uber 和 Lyft 的一樣，只需在應用程式上輸入一個地址，就能得到報價和預計的上下車時間，不過你需要註冊一個谷歌（Google）帳戶，才能註冊Waymo的服務。Waymo的用戶還可以增加站點或進行往返旅行，但需要支付額外費用，在繁忙時段還有激增定價。叫車後，Waymo應用程式會指定一個上車地點，不過要做好步行的準備，尤其是在市中心叫車。

如何進入Waymo：

當一輛Waymo停在您的到達地點時，要確認它是為你準備的，就看車頂上的旋轉機械裝置信標是否顯示你的姓名縮寫。

準備上車時，使用手機應用程式解鎖自駕計程車車門，進入車內後，你可以坐在後座，也可以坐在前排乘客座位上，繫好安全帶。在乘客繫好安全帶並按下自駕計程車內的另一個按鈕後，乘坐才會開始，按鈕在後座對面的屏幕上或儀表盤上。

自駕計程車只能限速行駛，車輛不會超過規定的限速，在密集或繁華街區行駛時很可能會低於限速。

在市中心叫Waymo更快，該公司幾乎可以在城市的任何地方提供服務，但在日落區（Sunset District）或Ingleside等郊區，叫一輛自駕計程車可能需要一些耐心，等上15或20分鐘並不罕見。

Waymo不上高速公路。儘管加州 公用事業委員會（California Public Utilities Commission）允許該公司在高速公路上部署自駕汽車，但該公司表示自駕計程車目前的運營付費叫車服務只在當地道路。

自駕計程車仍受人監控，雖然並不常見，但乘坐Waymo的車主可能會遇到這樣的情況，即自駕計程車對如何應對某種路況顯得束手無策。Waymo的自駕汽車在遇到實際情況時，仍然要依靠人類的救助，車輛的程序並不能隨時做出反應。Waymo聯合首席執行長馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）在今年3月告訴TechCrunch，在道路上操作一輛自駕計程車所需的人力 「還不到一個」。

最後，在乘坐Waymo時，你很有可能會被好奇的圍觀者盯著看，有些人會用手機記錄下這一景象。這反映出這一技術仍然新穎。