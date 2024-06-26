Waymo無人自駕計程車 金山全面開放 人人可叫車

舊金山Waymo自駕計程車服務即日起全面開放，任何人都可使用。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Waymo舊金山自駕 計程車服務即日起全面開放，現在舊金山任何人都可以利用無人駕駛的Waymo自駕計程車服務。

這家自駕計程車公司25日（周二）宣布，其在舊金山的自駕計程車服務不再僅限於從等候名單中獲批的人。用戶可以通過該公司的 「Waymo One 」應用程式叫一輛Waymo自駕計程車，就像叫一輛Uber或Lyft計程車一樣。

Waymo的黑白自駕計程車和它們旋轉的雷射雷達車蓋，已經成為舊金山街頭和旅遊景點的常客。這些自駕計程車每周在全市運送數以萬計的乘客。

之前，Waymo試營運初期，設有時段限制。自去年8月起，Waymo 獲准在舊金山全天候運營付費自駕計程車服務，但仍並非對所有公眾開放。在本周二之前，這家 Alphabet 旗下的公司一直在逐步向從公司等待名單中獲批的用戶提供服務，舊金山已有近30萬人註冊了等待名單。

在周二陽光明媚的下午，至少有半打自動駕駛計程車在旅遊景點39號碼頭（Pier 39）下客；路人驚奇地紛紛用手機拍下計程車空著的駕駛座的照片和視頻。

Waymo的自駕計程車服務2020年起在鳳凰城（Phoenix）向公眾開放。舊金山現在成為第二個任何人都可以叫到無人駕駛汽車的城市。自去年秋天以來，舊金山對Waymo自駕計程車的需求激增，該公司的大部分打車活動都發生在密集的市中心社區。自 Waymo於去年8月底開始提供商業服務以來，這些密集而繁忙的街區記錄了最多的 Waymo付費出行。據 Waymo稱，大約三分之二的乘客使用自駕計程車上下班或上學。

如果 Waymo公司不增加其自駕計程車隊的數量，這可能會導致舊金山用戶的等待時間延長。該公司告訴紀事報，其在舊金山的車隊共有約300輛汽車，其最新的自駕計程車數量在短期內不會有太大變化。

Waymo是唯一一家在加州 投入商業運營的自駕計程車公司，並計畫在加州繼續擴張。

今年3月，加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）批准 Waymo在22個半島城市和洛杉磯（Los Angeles）無限制擴張。上周，負責監管自駕計程車打車服務的該委員會拒絕了地方官員提出的重新調查其3月份決定的請求。

Waymo 已經開始在聖馬刁縣的七個城市與員工一起測試無人駕駛乘車服務，並一直在灣區的高速公路上進行測試，由人類安全駕駛員駕駛。該公司正在洛杉磯63平方哩的區域內運營其打車服務，但用戶有限。