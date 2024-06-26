盛桃住家被搜事件 首席發言人辭職 信使報：幾無民選官員出面護航

在盛桃24日舉行記者會後，其首席發言人薩莫拉宣布辭職。（電視新聞截圖）

聯邦調查局突擊、搜索屋崙 市長盛桃（Sheng Thao）住家事件持續發酵。市長辦公室表示，盛桃首席發言人已於24日晚上辭職。

聖荷西信使報（ Mercury News）報導，盛桃首席發言人薩莫拉（Francis Zamora）在市長辦公室發出的聲明中說：「我要對我的同事們表現出的專業和奉獻精神表達感謝之意。能夠與他們一起為屋崙服務，是我的榮幸。」

根據薩莫拉在LinkedIn上的個人資料，他是在去年10月起開始擔任市長發言人。市長辦公室表示，薩莫拉的職位將由曾擔任過盛桃首席發言人的傳播專業人士納沃塔（Pati Navalta）暫代。納沃塔在一則簡訊中表示，她會協助公關團隊物色新首席發言人。

信使報表示，薩莫拉的離職，可能是市長辦公室內部將出現更多人事變動的前兆。信使報還指出，到目前為止，加州 幾乎沒有民選官員站出來為盛桃護航。甚至屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）也沒有出席盛桃在24日舉行的記者會。

盛桃的住所以及三處與越華裔楊氏家族（Duong family）有關的住宅和企業辦公室，20日均遭聯邦調查局的突擊搜索。紀事報指出，楊氏家族擁有的回收公司California Waste Solutions與屋崙市府有合約關係，數十年來一直對屋崙和加州其他地區的政治具有影響力。

在沉默多日後，盛桃於24日舉行記者會宣稱無罪，並表示，屋崙的商業活動不會因此停擺。她在記者會上反問，為什麼她會成為這次突擊調查的目標，同時對調查時機提出質疑，並斥責推動罷免 她的組織。

盛桃在發言中試圖將自己定位為激進右翼勢力攻擊的目標，並暗指億萬富豪們大量捐款給罷免運動。

突擊調查事件發生後，盛桃聘請了私人律師布拉斯（Tony Brass），但隨即又在周末雇用了另一名律師，不再與布拉斯合作。布拉斯後來向多家媒體表示，暗示盛桃在沒有事先通知他的情況下，於24日對外發言，並表示不同意盛桃在記者會上傳達的訊息。