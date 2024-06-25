遭FBI搜查 屋崙亞裔市長盛桃喊無辜：沒被指控 不辭職下台

屋崙市長盛桃回應FBI突襲時，眼眶含淚。她說︰「我是無辜的。」並堅決地表示，不會因而辭職下台。（記者劉先進╱攝影）

被聯邦調查局（FBI ）突襲、搜索住所的屋崙 (奧克蘭)亞裔市長盛桃（Sheng Thao），在公眾面前消失四天後，於24日早上以「公開演講」的方式回應說，會全力配合FBI調查，她沒有做錯任何事，「這次調查與我無關。我沒有被指控犯罪，相信也不會被指控犯罪，因為我是無辜的。」她並堅決地表示，不會因而辭職下台。

盛桃的演講並未回答任何問題。她一度眼眶中噙著淚水。盛桃首先提及屋崙美麗湖6月20日晚慶祝六月節發生15人中槍的暴力事件。「我希望每個屋崙人都知道，我們將努力工作，確保追究肇事者的責任。我向那些受傷的人們、家人及城市表示衷心的慰問。」

盛桃說，21日早上，當大家正在處理這一創傷時，屋崙被FBI突襲她和伴侶及家人的家的消息驚醒。「我計畫做到100%透明，並全力配合調查。我沒有做錯任何事。我可以肯定地告訴你們，這次調查與我無關。我沒有被指控犯罪，我相信我不會被指控犯罪，因為我是無辜的。」

盛桃說，她在尋求聯邦檢察官的答案，瞭解發生何事，以及為什麼沒有獲得自願合作的機會。「當我從FBI和檢察官那裡得到我有權分享的資訊時，會與你們分享。任何事情都不會分散我的注意力，讓我無法在過去18個月取得的進展基礎上繼續前進。」

盛桃說︰「一切發生的時機令人不安。」她在講話中，將矛頭指向FBI調查的時間僅在確定罷免 市長公投列入選票之後的次日。

屋崙市長盛桃回應FBI突襲時，眼眶含淚。她說︰「我是無辜的。」並堅決地表示，不會因而辭職下台。（記者劉先進╱攝影）

盛桃說，想知道FBI有什麼合理的理由，他們收集到了什麼證據，可以在不事先通知、不進行禮節性談話的情況下突襲現任市長的家。「我想知道為什麼由灣區最富有的幾個人出資推動的罷免選舉的第二天，似乎是執行法院授權令搜查的合適時機。電視攝像機怎麼會知道，一大早就出現在我昏昏欲睡的住宅區街道上，拍攝突襲的畫面。」

屋崙市長盛桃回應FBI突襲時，眼眶含淚。她說︰「我是無辜的。」並堅決地表示，不會因而辭職下台。（記者劉先進╱攝影）

盛桃還說：「如果我有錢，上的是私立名校，或者我出身富裕，事情就不會如此。因為其他前民選官員現在正安穩地坐在山上的房子裡，他們違反競選財務規定的行為堆積如山，證據確鑿。他們的大門完好無損，聲譽得以維護。他們永遠不會面臨這種屈辱。」有人認為這是盛桃在影射前任的市府民選官員。