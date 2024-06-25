削減保護工人階級權益預算 舊金山數百人集會反對

數百名舊金山基礎勞工在舊金山市府門前集會，反對「保護工人階級權益的預算削減」。（記者李怡╱攝影）

24日是舊金山 年度預算 提案向公開向民眾徵求意見的最後一天。由數百名舊金山基礎勞工與社區組織組成的民眾預算聯盟（People′s Budget Coalition），在舊金山市政廳台階上舉行集會，反對「保護工人階級權益的預算削減。」

預算公聽會的預算案顯示，年度緊急租金援助削減50%。這項削減可能導致數千名居民因支付不起租金而被房主驅逐。建築法規執行教育費用削減10%，工人權利社區合作組織的經費削減近50%。這一削減將使工人沒有足夠的資源來追索維權。100%削減針對移民、高中年齡層和過渡年齡青年的勞動力發展和教育計畫。

經濟與勞動力發展辦公室累計削減15%，削減金額達280萬元，減少了對成年求職者的支持。

舊金山無家可歸者外展團隊人數減少60%。兒童、青少年及其家庭部門的經費削減27%。這項大幅削減將減少1萬個兒童接受基本學術、課後、住房和心理健康 服務的名額。削減所有食品分發點。食品分發點將不再提供舊金山低收入居民生存所需的食物、衣服和盥洗用品。

舊金山公共衛生部削減5%，影響以社區為基礎的低障礙行為健康、人口健康和門診護理項目，為患有藥物濫用障礙和高度嚴重心理健康挑戰的個人提供服務。非營利組織撥款減少400萬元。

自由城市學院計畫削減高達50%。

目前，市長的年度預算提案包括大幅削減關鍵的工人權利教育和外展計畫、青年和過渡年齡青年資源和計畫、緊急租賃援助計畫、自由城市學院計畫、心理健康服務和暴力預防計畫。

為了避免加劇經濟、住房和公共安全危機，聯盟要求市議會成員停止支持還未實施或無法在期限內完成的項目預算，並呼籲市政府支持已被證明有效的現有城市服務計畫，而不是發起新的措施。

此外民眾集會還呼籲，舊金山必須將2.3億元的鴉片類藥物訴訟和解金用於維持和擴大現有的住房、公共安全和經濟發展項目，而不是用在新的或投機性項目。