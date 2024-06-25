挺罷免團體：盛桃扮受害者編造陰謀論 應體面辭職

屋崙聯合罷免盛桃組織負責人、前阿縣法官福特等人，在市府門口舉行記者會，呼籲盛桃體面辭職。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 (奧克蘭)亞裔市長盛桃24日針對聯邦調查局（FBI）突襲的演講結束不到20分鐘，屋崙聯合罷免 盛桃組織（Oakland United to Recall Sheng Thao）負責人、前阿拉米達縣法官福特（Brenda Harbin-Forte）等人，就在市府門口舉行記者會，呼籲盛桃體面辭職；並認為她在扮演受害者角色，責怪所有人，編造有關右翼勢力發動罷免和突襲的陰謀論。

罷免參與者、此前和盛桃競選市長的候選人史考特（Seneca Scott）說，盛桃消失超過100小時，與公眾見面沒有回答任何問題。「她責怪所有人。甚至怪罪4萬簽署罷免請願的民眾。但這些簽名在截至日前一周就提交給選務處。如果時間允許，可能有6萬簽名。這可能是加州公投史上最成功的類似簽名倡議。」

盛桃在演講中提及，右翼勢力和億萬富豪推動罷免行動。史考特表示，盛桃希望貶低這次罷免行動，「但我們的罷免資金大部分來自屋崙。現在我們知道她在進行利益輸送（pay-to-play）活動，還有其他的公開道德調查呢？她想編造陰謀論。」

福特說，她是一個自由的民主黨人，從來沒有也永遠不會捲入某種右翼陰謀。盛桃沒有傾聽人民的呼聲，如今也不願意聽取。來自屋崙各地的4萬多人簽署罷免請願書，這些都是受到傷害的市民，且時間頗長，「而她試圖扮演受害者角色，我們不需要。我想讓她先站出來，當著我的面，接受公眾提問，我們需要的不是懦夫，而是領導力。」

福特說，盛桃試圖製造某種陰謀論，聲稱所有人都參與其中，「我們沒有權力安排執行突襲的聯邦調查局、美國郵政 局警員，不能控制聯邦執法。」盛桃有權獲得無罪推定，或者發表聲明，類似「沒有任何資訊表明她是當前或未來調查的對象」的話語，並不意味著什麼。「因為聯邦調查局不需要告訴你，你是當前或未來的調查對象。」