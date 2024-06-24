田德隆社區文化節會 近千人到訪

布里德市長(中)出席田德隆社區文化活動。（記者李怡╱攝影）

亞太裔文化節街會(USAAF) 活動23日在舊金山 田德隆社區金門街道（Golden Gate Ave）舉辦，吸引近千人到訪。街會展示有20多個文化攤位，以反映舊金山亞太裔社區的藝術成就和文化多樣性。到訪人員包括多位移民 、難民和混血後裔。

文化節特別展出了來自不同種族群體的藝術家作品，旨在提高亞洲及太平洋島民 (API) 藝術家在所有項目，包括戲劇、音樂、舞蹈、電影、文學、視覺藝術等領域的知名度。

今年文化節的主題是「歸屬Be(long)ing Here」引發大家探索，如何讓每位亞太裔社區成員有歸屬感，並回顧社區的歷史，探索現在並展望未來該如何團結協作。

藝術節受到舊金山多個協會與團體的支持，包括舊金山藝術委員會、舊金山藝術補助金、加州 藝術委員會等組織。

當天參加街會的文娛團體之外，還有來自舊金山交通局警察局等公共職能部門，舊金山市長布里德在街會中設立了競選攤位。並在街會中與到訪民眾交談，了解社區民眾的需求和遇到的挑戰。

布里德向社區居民表示，田德隆街區夜間出現的毒品市場是不可接受的，必須透過加強執法和採取新的策略來應對，但必須與社區合作完成。她說，居民、企業主和工人一再提出了這一擔憂，市政府必須傾聽這一意見，並繼續努力使社區對每個人都更加安全。這是將社區回饋轉化為實際行動的一個開始，田德隆的每個人都應該在白天和夜晚都享有安全的街道。

來自委內瑞拉的移民

Jeff表示，剛到美國是抵達到德州，被那裡的公益組織成員一張車票送到了舊金山。是舊金山的社區組織及時幫助他安頓在了過渡性住房裡，並幫助他找到了工作。雖然一切都很順利，但是平時並沒有很多的娛樂活動，和來往的朋友。像這樣的街會活動，給了他們了解社區的機會，且知道生活當中的求助應該找哪些組織。