盛桃事件 或改變屋崙政治生態

圖為屋崙市長盛桃。（本報檔案照）

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的觀點，共和黨人和溫和派攻擊進步派人士，要求其下台，指責其是無能的領導者，不知道選民想要什麼或需要什麼。批評者表示，進步派疏遠了選民的訴求，把城市變成了戰場。溫和派還表示，進步派是腐敗的化身。

這些論點有時會包含扭曲的事實。屋崙 上周發生的三件事便是如此。18日，進步派市長盛桃（Sheng Thao）的罷免案獲得了進入11月選票的資格，而就在兩個月前，進步派阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的罷免案也獲得了相同的資格。

19日，屋崙六月節（Juneteenth）活動發生槍擊，至少15人受傷。當警方表示總體犯罪率有所下降時，這起事件讓人們對城市的暴力犯罪再次擔憂起來。

20日，聯邦特工突襲了市長盛桃的住所。新聞報道稱這可能與2020年非法競選籌款的傳聞有關。儘管證據不足，但盛桃的批評者多年來指責她腐敗。

紀事報分析稱，這三起事件將有可能讓屋崙最終擺脫進步派的控制，倒向溫和派。

盛桃自2023年1月上任，不久後她就以一起不當行為醜聞解僱了非裔 警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）。這一決定成為罷免運動的基礎。目前阿姆斯壯正在競選市議員。

分析指出，盛桃在任期間還犯了其他錯誤，如錯過申請零售盜竊補助金的截止日；在傳達她與屋崙運動家談判失敗以及阿姆斯壯解雇事件中糟糕的公共關係處理；未能與全國有色人種協進會（NACCP）屋崙分會建立好關係。後者在盛桃上任三個月後便希望她下台。

NACCP分會主席亞當斯（Cynthia Adams）認為，市長未能與分會建立關係猶如「一記耳光」。前阿拉米達縣非裔溫和派法官福特（Brenda Harbin-Forte）表示，市長仍然不明白非裔選民的需求。

盛桃曾在競選中提出進步的政綱，投資非裔和西裔族裔社區的暴力預防計畫，解決貧困問題等。這與該市傳統上大力投資名聲狼藉、表現不佳的警察部隊，行程鮮明對比。

積極倡導支持非裔社區的政策已經不再受到歡迎，也不具有政治優勢。共和黨人帶頭反對多元化、公平和包容的計畫。

在公共安全方面，右翼的理論無處不在，認為屋崙等城市在擁護非裔的進步派領導下，讓城市變得危險。如今，六月節慘案更是讓這種令人不安的說法火上澆油。

對於共和黨和極右翼人士來說，盛桃是一根避雷針，是民主黨 領袖的象徵。他們把民主黨領導人描繪成城市衰敗的設計師，形容為激進的「共產主義者」，而這個詞正式前總統川普（Donald Trump）的口頭禪。這些對政治儀式形態誇大的引用，被右派利用來煽動對民主黨人的延誤和恐懼。

也許幾個月後，人們才能得知聯邦調查局到底從盛桃的家中搜出了寫什麼，但捲入該事件顯然助長了「民主黨人不靠譜」的論調。

對於屋崙的進步派而言，上周是艱難的。只有時間能告訴這三天會如何影響這個城市未來幾年的政治前景。