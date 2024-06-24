聖荷西水燈節 祈福送厄共創平安喜樂

民眾在湖邊施放水燈。（記者徐蓓蓓╱攝影）

夏至之際，一年一度的「聖荷西 水燈節」在Almaden Lake Park公園舉行。自2019年以來，這項充滿樂趣、歡笑、希望和療癒性的活動，已經在聖荷西生根發芽。不同種族和年齡的人走在一起，共同創造一個平安喜樂的夜晚。

本年度的水燈節在夏至日之後的周末舉行三個晚上。現場備有各類小食餐車、播放著輕柔的音樂。事先購買門票的觀眾，得到一個裝有水燈手工製作材料的工具袋。但並沒有設立門票的關卡。因而只是去欣賞，不放水燈的觀眾，其實無需購票。

很多人認為，水燈節是一個非常浪漫的節日，因而現場年輕的情侶特別的多。今年的水燈節靠近夏至日，晚間水邊的氣溫宜人，很多參與者都是全家大小一起來，或是朋友互相邀約而來。

中元節「放水燈」本是台灣重要的習俗，與「超度亡魂」有關。水燈的目的是用來通知水上的孤魂野鬼前來參加法會，幫助他們免除深陷地獄及不得進食之苦。又稱為「照冥」，也就是以光照冥路讓孤魂野鬼能夠前來享用普度。

今年已經是第三次參加聖荷西的水燈節的蔡先生一家，依然是依照傳統把這個節日當作是緬懷逝去親人的一個儀式。孩子們在水燈上寫下了很多想念阿公阿嬤的話，再一起在湖邊施放。但現場大多數不同族裔的民眾，只把水燈節當作一個祈福和浪漫的節日，很多人在水燈上寫下了各種美好的願景，或是創作各種別出心裁的卡通畫作。

一位原籍印度 班加羅爾的阿嬤，在水燈上精心繪製了印度教吉祥蓮花的圖案，還用梵語寫滿了祝福。她在聖荷西做工程師的女兒還很好奇地向記者打聽「水燈節」的來歷和涵義。有趣的是，據學者推測水燈節其實是源自印度教，以水燈祭祀恆河女神，送走災厄、祈求好運的儀式，後被佛教所沿用。