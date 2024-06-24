笛洋美術館唯一中文講解員楊旭 為華美協進會團員講解服裝展

楊旭（右）用中文為華美協進社西海岸成員講解展覽。（記者李怡╱攝影）

灣區 知名博物館華語講解員楊旭（Helen Yang），23日在舊金山 笛洋美術館（de Young Museum）「時尚舊金山：跨越世紀的設計」（Fashioning San Francisco: A Century of Style）展覽中，向華美協進社西海岸成員進行了解說。

展覽聚焦灣區女性高級時裝和高級訂製服一個世紀的變遷。本次以華語講解員與華裔 最悠久的非營利組織的合體活動，旨在鼓勵更多「華裔走入主流文化界，有參與才會有發聲。」

楊旭表示，本次展覽所展出的上百件服裝中，絕大多數是由私人捐贈的館藏精品，還有來自1950年代的捐贈。通過博物館不計成本的修復和精心策展，向灣區民眾展現美國建國200年後的女權主義的崛起，以及中西文化交融的潮流。

二樓陳列著上百件由舊金山當地人捐贈的服飾，從法國高級訂製服到日本時裝設計，衣服設計的變化也反應社會政治的變遷。其中最時髦、最講究的「小黑裙」，從20世紀初開始流行的設計直到現在，。西裝一直是男性權威以及歐洲和北美服裝的象徵；但到1970年代，更多女性開始進入職場，西裝也成為女性衣櫃中的必備衣物。

展覽中吸引參訪者目光的除了上世紀70年代的高定套裝職業裝，表達女性的身份和地位之外，還包括已故法國設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、華裔設計師Kaisik Wong和意大利設計師范倫鐵諾（Valentino）的經典之作。

華美協進社成員被精美的展品，以及楊旭講解的展品如何保留修復，以及策展中考慮的細節設計吸引，並表示，舊金山20世紀初是全球時尚業最大進出口地區，融入全球藝術風潮的同時，也不斷創新出自己獨特的風格。藝術服裝展中也體現了舊金山經濟的發展趨勢。