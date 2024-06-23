我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

又是波音 擋風玻璃4萬英尺高空突「多處破裂」乘客機組人員全嚇壞

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

記者劉先進／屋崙即時報導
2022年盛桃（中）和韋伯（右四穿藍裙者）宣布勝選市長的活動。（記者劉先進╱攝影）
2022年盛桃（中）和韋伯（右四穿藍裙者）宣布勝選市長的活動。（記者劉先進╱攝影）

FBI突襲住所的屋崙市長盛桃繼續陷入爭議。屋崙亞裔市長盛桃（Sheng Thao）的前幕僚長韋伯（Renia Webb）接受ABC 7和KTVU電視台採訪時大爆內幕。韋伯說，她之前指責盛桃男友瓊斯（Andre Jones）向不合格的人許諾工作時，盛桃要求她保持沉默，這是她辭職的原因之一。

早在盛桃擔任第四區市議員時，韋伯就擔任盛桃的幕僚長。本報記者查詢發現，盛桃2022年11月23日在市府門口宣布勝選市長，韋伯在場慶祝，她不僅管理盛桃辦公室，還在競選上發揮相當重要的作用。

FBI此次搜查Cal Waste Solutions公司的越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）的住所，該公司負責屋崙路邊回收業務。

韋伯表示，她質疑過楊英雄向競選活動提供的資金數額，2023年2月3日一次會議上，她向FBI表達擔憂。她說：「從FBI問話中可以看出，他們在調查一些利益輸送（pay-to-play）的活動。詢問中，涉及一些董事會的任命，關於楊英雄和楊家的合同。」

韋伯表示，楊家向盛桃的政治競選活動捐贈大量資金，是一種利益輸送。當被問及盛桃犯了什麼罪時，韋伯回答，「做出她明知是不道德和非法的決定。」她說，對盛桃家被FBI搜查感到難過，但她一點都不驚訝，「早在FBI搜查前，盛桃就知道她正在接受調查。」

FBI目前還沒透露為何突襲盛桃住所。但根據公開訊息，可能與正在進行的競選資金違規調查有關。2019年屋崙公共道德委員會和加州公平政治行為委員會接到舉報，稱楊家秘密向包含盛桃在內的七個屋崙市議員的競選委員會捐獻數萬元資金，於是展開調查，但並未作出指控。

道德調查人員還傳喚13名涉嫌非法「稻草捐贈」的人。稻草捐贈者是指代表他人捐款，並在捐款後獲得補償。有證據說，楊子忠在辦公室的抽屜有現金，他將這些現金交給一名商業夥伴，該幫助其找到向政界人士輸送資金的稻草捐贈者。

一直到盛桃宣誓就職，韋伯才離職。她說，當她指責盛桃的男友瓊斯向不合格的人許諾工作時，盛桃要她保持沉默。Cal Waste Solutions在一份書面聲明說，公司相信，政府會認定其沒有參與任何非法或不當活動。

FBI 屋崙 加州

上一則

盛桃非FBI調查對象？疑與競選資金違規有關

延伸閱讀

MLB／水原認罪 大谷終獲清白嘆：是時候結束這個篇章

MLB／水原認罪 大谷終獲清白嘆：是時候結束這個篇章
MLB／大谷翔平被101哩火球三振 官網：有點Silly

MLB／大谷翔平被101哩火球三振 官網：有點Silly
維大槍擊案 900萬元和解 賠受害家屬、傷者

維大槍擊案 900萬元和解 賠受害家屬、傷者
NBA／愛德華關鍵跳投+準大三元 助灰狼開胡閃過淘汰

NBA／愛德華關鍵跳投+準大三元 助灰狼開胡閃過淘汰
印第安那瓊斯原型 學者瓊斯94歲逝

印第安那瓊斯原型 學者瓊斯94歲逝

熱門新聞

圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
兩項快樂城市排行榜，舊金山都列名其中。(記者周喆╱攝影）

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

2024-06-18 02:00
CVS門市已經正常營運，來往顧客不少，並無顧忌上周發生的槍擊案。（記者孫愛薇╱攝影）

北加東灣唯一24小時CVS 保全遭槍殺 改成晚間8時關門

2024-06-18 15:15

超人氣

更多 >
華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
三種情況 華二代赴華須申請旅行證

三種情況 華二代赴華須申請旅行證
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲