舊金山歌劇院 振興仰賴亞裔劇作、觀眾 孫悟空明年首映

舊金山歌劇院是西海岸歷史最悠久、且仍然在維持運營的歌劇公司。（舊金山歌劇院提供）

舊金山歌劇 院（San Francisco Opera）最新夏季演出季的劇目，從以往的10部或8部銳減到今年的6部。這家西海岸歷史最悠久、且仍在維持運營的歌劇公司，所面臨的財務困難是真實且緊迫的。歌劇院院長希爾沃克（Matthew Shilvock）表示：「我們正面臨巨大的挑戰，我將其形容為兩個現實。」

根據舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，一個積極的現實是，舊金山歌劇院的票房依然大賣。6月8日上映的莫扎特經典歌劇「魔笛」獲得空前的成功，1100張打折票在發售的45分鐘內售罄，該項目由聲音技術公司Dolby提供，面向三年內未觀看過歌劇的觀眾提供僅10元的門票。

門票收入已難維持運營

另一個更加嚴峻的現實是，財務狀況日益嚴峻，僅靠門票很難維持不斷增長的運營開支。希爾沃克表示，60年前門票收入能夠貢獻歌劇院60%的支出，而如今僅佔到16%，導致歌劇院不得不削減20%的行政人員，限制製作數量。

舊金山歌劇院所面對的挑戰是全美眾多歌劇院的縮影，然而在太平洋彼岸的中國，歌劇產業卻增長迅速。過去十年間，中國建造了50多座歌劇院，其中最宏偉的莫過於上海歌劇院。得益於舊金山作為美國與亞洲溝通的門戶城市，該劇院正在發掘更多優秀的亞裔 歌劇、導演、演員，並搬上舞台，將舊金山歌劇院打造為一個文化多元的場所。

歌劇院委員會中亞裔委員的數量從2022年的6名，增長到2023年的8名，期待有另外兩名成員在2025年加入。歌劇院發言人康賽希沃（Teresa Concepcion）表示，雖然舊金山亞裔觀眾佔比遠未達到城市人口的比例，但目前正在穩步增長，目前占總觀眾的13%左右。舊金山市亞裔人口超3成。

歌劇「紅樓夢」創下六場演出上座率97%的成績，其演出季的平均上座率也上漲至75%，該劇也標誌著舊金山歌劇院首次推出配有中英文字幕的歌劇。（舊金山歌劇院提供）

紅樓夢創6場上座率97%

歌劇院在三年前聘請韓裔指揮家金恩善（Eun Sun Kim）擔任音樂總監，被認為是一個轉折點。而在2016年首演，並於2022年再次演出的「紅樓夢」（Dream of the Red Chamber）更創下六場演出上座率97%的好成績，其演出季的平均上座率也上漲至75%。該劇也標誌著舊金山歌劇院首次推出配有中英文字幕的歌劇。

為擴大與中國歌劇迷的聯繫，歌劇院成立了一個亞洲顧問委員會，據悉歌劇院正在積極籌備在2025年的秋季演出季，將「孫悟空」（The Monkey King）搬上西方的歌劇舞台。

「考慮到政治關係，這更具有挑戰性。」希爾沃克說，「但更為重要的是，歌劇作為文化橋樑，能夠讓兩國民眾找到真正的情感共通之處，將人與人聯係在一起。」

舊金山歌劇院也希望，通過這樣的努力解決財政上的困難。