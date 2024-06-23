和盛桃男友有關 屋崙市長前幕僚長 爆離職內幕

2022年盛桃（中）和韋伯（右四穿藍裙者）宣布勝選市長的活動。（記者劉先進╱攝影）

被FBI 突襲住所的屋崙 市長盛桃繼續陷入爭議。屋崙亞裔市長盛桃（Sheng Thao）的前幕僚長韋伯（Renia Webb）接受ABC 7和KTVU電視台採訪時大爆內幕。韋伯說，她之前指責盛桃男友瓊斯（Andre Jones）向不合格的人許諾工作時，盛桃要求她保持沉默，這是她辭職的原因之一。

早在盛桃擔任第四區市議員時，韋伯就擔任盛桃的幕僚長。本報記者查詢發現，盛桃2022年11月23日在市府門口宣布勝選市長，韋伯在場慶祝，她不僅管理盛桃辦公室，還在競選上發揮相當重要的作用。

FBI此次搜查Cal Waste Solutions公司的越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）的住所，該公司負責屋崙路邊回收業務。

韋伯表示，她質疑過楊英雄向競選活動提供的資金數額，2023年2月3日一次會議上，她向FBI表達擔憂。她說：「從FBI問話中可以看出，他們在調查一些利益輸送（pay-to-play）的活動。詢問中，涉及一些董事會的任命，關於楊英雄和楊家的合同。」

韋伯表示，楊家向盛桃的政治競選活動捐贈大量資金，是一種利益輸送。當被問及盛桃犯了什麼罪時，韋伯回答，「做出她明知是不道德和非法的決定。」她說，對盛桃家被FBI搜查感到難過，但她一點都不驚訝，「早在FBI搜查前，盛桃就知道她正在接受調查。」

FBI目前還沒透露為何突襲盛桃住所。但根據公開訊息，可能與正在進行的競選資金違規調查有關。2019年屋崙公共道德委員會和加州 公平政治行為委員會接到舉報，稱楊家秘密向包含盛桃在內的七個屋崙市議員的競選委員會捐獻數萬元資金，於是展開調查，但並未作出指控。

道德調查人員還傳喚13名涉嫌非法「稻草捐贈」的人。稻草捐贈者是指代表他人捐款，並在捐款後獲得補償。有證據說，楊子忠在辦公室的抽屜有現金，他將這些現金交給一名商業夥伴，該幫助其找到向政界人士輸送資金的稻草捐贈者。

一直到盛桃宣誓就職，韋伯才離職。她說，當她指責盛桃的男友瓊斯向不合格的人許諾工作時，盛桃要她保持沉默。Cal Waste Solutions在一份書面聲明說，公司相信，政府會認定其沒有參與任何非法或不當活動。