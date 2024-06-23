11月罷免公投 社區組織：盛桃應立即辭職

屋崙有色人種協進會此前組織示威活動，反對盛桃解僱前警長阿姆斯壯。協進會此次呼籲盛桃辭職。（記者劉先進╱攝影）

即將面臨11月罷免 公投的屋崙 亞裔市長盛桃（Sheng Thao），其住所20日突遭FBI （聯邦調查局）搜查。屋崙有色人種協進會（NAACP）和主張罷免盛桃的組織，呼籲她立即辭職，並認為，屋崙人應該擁有一位心無旁騖、全心投入並有能力領導城市的市長，「盛桃在應對FBI突襲和調查帶來的重大挑戰時，無法專注於居民的需求。」

過去一周盛桃的經歷可謂頗為艱難。就在她家被突襲的前兩天，即18日下午，阿拉米達縣選民登記處證實，罷免盛桃的請願書約4萬595個，輕鬆超過2萬5000個簽名門檻。這意味著選民將在11月公投決定是否罷免盛桃。而盛桃律師、前聯邦助理檢察官布拉斯（Tony Brass）表示，盛桃準備好了、也願意並能夠與聯邦調查人員充分合作。盛桃將繼續履行屋崙市長的職責，並向聯邦政府提供他們所需的任何資訊，「沒有任何資訊表明，她現在或將來會是這次或任何調查的目標。」預計盛桃將在下周發表公開聲明。

屋崙有色人種協進會之前一直反對盛桃解僱前警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）。協進會主席亞當斯（Cynthia Adams）說，屋崙20日當天烏雲密布，全世界都目睹，盛桃的家遭FBI突襲。雖然大眾不應匆忙作出判斷，但協進會的領袖及成員呼籲盛桃立即辭職，讓屋崙免於因罷免而付出代價。

協進會聲明指出，屋崙繼續面臨著公共安全危機，並剛剛經歷一場悲劇性的大規模槍擊事件，17人在美麗湖六月節慶祝活動中受傷，屋崙還面臨巨大預算赤字，包括職位凍結和重要城市服務的流失，企業每天都在倒閉，此次事件只會導致城市聲譽下降，更難吸引新企業入駐，「我們請求大家為受暴力犯罪影響的人們和屋崙所有居民的安全祈禱。」

屋崙聯合罷免盛桃組織（Oakland United to Recall Sheng Thao）也呼籲盛桃辭職。組織負責人、前阿縣法官福特（Brenda Harbin-Forte）說，雖然FBI的突襲行動並不能證明盛桃在正在進行的調查中有罪，但該組織已經掌握頗多證據，表明盛桃不適合擔任公職，「我們呼籲眾多支持盛桃市長的個人和組織，就最近發生的事件發表意見。他們花費數百萬讓盛桃當選，而現在所有這些關係都受到質疑。」