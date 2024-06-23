寫華工血淚史 火痕作者李嘉音 獲張純如人文獎

灣區華裔作家李嘉音榮獲2024年美國華人大會「張純如人文獎」。她的英文歷史小說「Fire Scar」，促成了聖荷西市長對華裔社區的道歉。（記者葛歆睿 / 攝影）

美國華人 聯合會（The United Chinese Americans，UCA）日前公布了2024年美國華人大會（Chinese American Convention Awards）獲獎者名單，其中榮獲「張純如人文獎」（Iris Chang Humanity Award）的是灣區華裔作家李嘉音（Lily K Tan）。正是她的英文歷史小說「Fire Scar」（中文譯版：「火痕」），促成了聖荷西 市長對華裔社區的道歉。

「Fire Scar」以一個多世紀以前排華法案下的聖荷西為背景，巧妙地將虛構人物與真實事件結合，掀開一段鮮為人知的早期華工血淚史，將1887年5月聖荷西華埠 被蓄意焚燒，1400多名華人無家可歸的真實歷史重現於世人眼前。

李嘉音在2020年疫情期間創作此書，英文版「Fire Scar」2021年上市，全美造成連鎖反應，引起主流社會對華工血淚史的重視和關注。之後又翻譯了中文版「火痕」。

此次提名李嘉音獲獎的是曾任職港台北美新聞界38年的資深媒體人曾慧燕。她表示，李嘉音當之無愧，因為「張純如人文獎」是為了表彰華人社會優秀的作家、記者，為弘揚華人的優秀文化做出貢獻。「Fire Scar」促成聖荷西時任市長李卡多（Sam Liccardo）史無前例為1887年當地華埠蓄意縱火事件道歉，桑尼維爾市長克萊因（Larry Klein）為李嘉音舉辦簽書會及演講，庫比蒂諾時任市長蒲仲辰（Darcy Paul）也帶領學區委員和歷史老師出席簽書會，希望爭取將早日華工血淚史列入教科書。

李嘉音表示，她原本計畫像之前的三本書一樣用中文寫這本書，但最終聽取女兒的建議「ABC需要知道這些華工的血淚史」，用英文寫作。她感慨：「如果不是用英文寫的話，可能就不會有後面的道歉，更不會獲得張純如人文獎，所以進入主流社會還是很重要。」

李嘉音提到，「Fire Scar」緣起於她在一次不經意間在聖荷西市中心原費爾蒙飯店（Fairmont Hotel）一角，發現一塊紀念聖荷西華埠被人蓄意焚燒的古銅色銘牌。而張純如則是在一次紀念南京暴行死難者的會議上看到怵目驚心的歷史圖片，寫下「南京暴行：被遺忘的大屠殺」（The Rape of Nanking）。

此外，張純如的名字也曾在李嘉音創作「Fire Scar」的過程中出現過。她當時閱讀了一本厚達數百頁的英文紀實文學，其中關於許多華人被殘忍虐待的記載與描述，不僅讓她「心情沈重」，還感受到「重任在身，不說不行」，構思與行文圖如同流水一般順利。不過她也坦言，寫書時曾感到害怕，於是便請所在教會的長老為她禱告，長老則忠告她「不要再在晚上寫，免得最後會跟張純如一樣（自殺）」。

李嘉音說，當時她並沒有把自己和張純如聯想在一起，現在獲得張純如人文獎，讓她意識到「我們好像寫的這些東西都是要為為華人伸冤」。

李嘉音希望把華工血淚史列入教科書，或者將她的「Fire Scar」納入課外讀物，以提升更廣泛的認知。她也曾與南灣各市和學區領導討論過此事，但收效甚微。她認為，一方面由於各學區預算緊張，還有其他優先事項。另一方面也與華裔政客在比例上人數較少有關。她呼籲更多華人重視這段歷史，並繼續為它的保存與公開而努力。