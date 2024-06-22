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獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

盛桃非FBI調查對象？疑與競選資金違規有關

記者劉先進 ／屋崙報導
屋崙亞裔市長盛桃住所被FBI搜查，震驚社區。（記者劉先進／攝影）
屋崙亞裔市長盛桃住所被FBI搜查，震驚社區。（記者劉先進／攝影）

即將面臨11月罷免公投的屋崙市長盛桃，其住所20日突遭FBI（聯邦調查局）搜查。此後一天多，盛桃還未公開透面。其律師、前聯邦助理檢察官布拉斯（Tony Brass）表示，盛桃準備好了、也願意並能夠與聯邦調查人員充分合作，她沒有什麼可隱瞞的。「沒有任何資訊表明，她現在或將來會是這次或任何調查的目標。」盛桃將在下周發表公開聲明。

盛桃伴侶開車外出，被媒體圍追堵截。（記者劉先進／攝影）
盛桃伴侶開車外出，被媒體圍追堵截。（記者劉先進／攝影）

連日來，盛桃在屋崙Maiden Lane的住所，被媒體長槍短砲圍住。雖然屋內明顯有人，記者試圖按響門鈴，卻無人應答。盛桃伴侶、一位非裔男子外出購物，面對媒體的圍追堵截，均一言不發。自從家中被FBI搜查後，盛桃缺席20日上午10時在舊金山的一個記者會，有一天多未在公開場合露面。本報致電她的私人手機，直接連接到語音信箱。知情人士表示，盛桃的兩個手機和筆電，全被FBI沒收調查。

盛桃辦公室發言人薩莫拉（Francis Zamora），讓記者聯繫其律師布拉斯。後者給媒體Oaklandside的回應中說，不幸的是，她不得不忍受對她家執行搜查令的不良影響。如果沒有這次搜查的必要，她也會配合調查。盛桃將繼續履行屋崙市長的職責，並向聯邦政府提供他們所需的任何資訊。「我們沒有任何資訊表明，她現在或將來會是這次或任何調查的目標。」他還說，盛桃將在下周發表公開聲明。

FBI此次還搜查Cal Waste Solutions公司的越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）的住所。該公司負責屋崙路邊回收業務。

根據公開信息，FBI的活動可能與正在進行的競選資金違規調查有關。2019年，屋崙公共道德委員會和加州公平政治行為委員會接到舉報，稱楊家秘密向屋崙市議員的競選委員會捐獻數萬資金，於是展開調查。

根據公開紀錄，楊家據稱向市議員卡爾布（Dan Kalb）、卡普蘭（Rebecca Kaplan）、麥克哈尼（Lynette Gibson McElhaney）、瑞德（Larry Reid）、傑恩（Abel Guillen）、布魯克斯（Desley Brooks）和盛桃的市議員（註：盛桃在當選市長前，也競選過第四區市議員）競選委員會捐獻6.7 萬。這些捐款發生在2016年和2018年，當時楊家的廢品公司正在與市政府官員談判。在此次道德調查中，上述市議員並沒有被指控有任何不當行為。

道德調查人員在法庭紀錄中稱，他們有證據表明，楊子忠在其辦公室的抽屜內有現金，他將這些現金交給一名商業夥伴，該商業夥伴幫助找到向政界人士輸送資金的稻草捐贈者。

盛桃住所外觀。（記者劉先進／攝影）
盛桃住所外觀。（記者劉先進／攝影）

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