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允單獨拆賣ADU 聖荷西新法將生效

編譯組／綜合報導
聖荷西市的新法案允許屋主將建築附屬住宅單元(ADU)單獨拆賣。示意圖。(取自pexels.com)
聖荷西市的新法案允許屋主將建築附屬住宅單元(ADU)單獨拆賣。示意圖。(取自pexels.com)

聖荷西市的新法案允許屋主將建築附屬住宅單元(ADU)單獨拆賣，該法案將在7月18日生效。目前仍在觀察屋主會選擇出售ADU、或租出去、或作為主居所的附屬空間，不過市長馬漢(Matt Mahan)表示，ADU是增加住房存量的方案之一，且視ADU為獨立資產並得以出售，將對ADU的發展帶來效益。

2023年，加州有史以來新增最多件ADU - 22802件，全州每五個新建房屋中即有一件是ADU。隨著加州欲在2031年前再建造250萬套住房，倡導者認為ADU是在不改變社區風貌的情況下增加住房供給的方法。去年的立法會議通過了AB 1033法案，允許城市和縣政府准許ADU的銷售。

預製ADU的公司Abodu的首席執行官吉爾裡(John Geary)指出，由於ADU是建在較小土地上的較小房屋，預計ADU的交易價格將遠低於聖荷西的單戶型住房；他另說明ADU最大尺寸為1,000平方呎（連接式ADU最大可達1200平方呎），代表購買ADU的人將無法拆除ADU並在原址建造大房屋。

根據矽谷房地產經紀人協會的數據，5月份聖荷西的房價中位數每平方呎為832元，即一套1000平方呎的ADU可能售價是約83.2萬元。與此同時，聖荷西的單戶型住房通常約為1700平方呎，房價中位數為140萬元。

奧克蘭的房地產經紀人岡德曼(David Gunderman)指出，屋主應考量若將ADU布置為公寓，此舉對未來出售住房所產生的影響；儘管屋主會先從ADU中獲有初始收益，但主要住宅的價值可能會因住在ADU的近鄰而下降。

2019年，聖荷西為部分的ADU預製建造商提供了加速且成本更低的審查流程方式，並因此帶來穩步增長的後院小屋，2023年，聖荷西總共核准了466件ADU。但即使簡化了審核流程，仍有非法建造的ADU；一項最近的研究估計，在2016年至2020年間，聖荷西每建造1件合法的獨立式ADU，就有4件非法建造的ADU。

通常，為ADU申請並取得建築貸款，會比主要居所的貸款更加困難，但今年秋季，聯邦住房管理局對於擁有或可能擁有ADU的房屋提供了抵押貸款融資的渠道，後院小屋的數量可能將有進一步的增長。

聖荷西 貸款 加州

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