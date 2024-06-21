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灣區四市長 力挺200億可負擔住房債券

記者王子涵／舊金山報導
灣區四大城市的市長20日共同表達對區域可負擔住房債券的支持。左二起馬漢、布里德、阿瑞昆。（記者王子涵╱攝影）
灣區四大城市的市長20日共同表達對區域可負擔住房債券的支持。左二起馬漢、布里德、阿瑞昆。（記者王子涵╱攝影）

灣區四大城市的市長20日共同表達對區域可負擔住房債券的支持。這項由灣區住房金融管理局（BAHFA）發起的倡議，旨在發行總額200億美元的一般義務債券，為整個灣區的可負擔住房的開發和保護提供資金。

在20日的記者會上，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、舊金山市長布里德（London Breed）、柏克萊市長阿瑞昆（Jesse Arreguín）共同強調，灣區目前處於住房危機中，迫切需要可負擔住房的解決方案和資金支持。

原定出席的屋崙市長盛桃（Sheng Thao）並未到場，但在聯合聲明中，對債券表達支持。

「這項措施將為整個灣區建造並保護約9萬個可負擔住房單位，」馬漢說，「這不是二選一，而是兩者兼顧。隨著我們增加收容能力，我們將要求遊民進入室內，結束露營時代。」

債券將由灣區9個縣的選民決定，需要55%的多數票才能通過。如果獲得批准，80%的資金將分配給市和縣政府，優先考慮為極低收入、非常低收入和低收入家庭建造住房。剩下的20%將分配給BAHFA，用於針對無家可歸者和面臨無家可歸風險者的項目。

舊金山市長布里德強調了對可負擔住房的迫切需求。她說：「這筆資金將立即投入使用，幫助許多正在進行的項目順利完工，加快為家庭、老年人和低收入人群提供住所的過程。」

柏克萊市長阿瑞昆強調了住房危機對區域的整體影響。「住房可負擔性危機不僅僅是城市問題，它影響著所有9個灣區縣的司法管轄區。」

屋崙市長盛桃書面發言表示，該措施有可能緩解無家可歸問題。她指出，灣區近一半的租房者將超過收入的30% 用於住房。「這對於居住在灣區的任何人來說都是不可持續的，」她說，「有了這項投資，我們將有能力阻止人們流離失所，並將經歷無家可歸的人過渡到永久支持性住房。」

灣區 低收入 債券

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