難民出身、最年輕屋崙市長…亞裔政治新星盛桃 人生像過山車

圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

屋崙亞裔 市長盛桃（Sheng Thao）的住所20日凌晨忽然被FBI（聯邦調查局）突襲，震驚灣區政壇和亞裔社區。這顆亞裔政治新星的人生，也如過山車一樣，跌宕起伏，不斷翻轉。

盛桃出生於亞裔「難民之家」，曾遭家庭暴力，一度住在車內當遊民。輾轉反復考入柏克萊加大法學院後，在政壇歷練不到11年，就險勝成為屋崙歷史上最年輕的市長，也是首個執掌大城市的苗裔市長。上任不到兩年，因為屋崙此前犯罪率飆升，且錯過申請加州打擊零售盜竊的撥款，一些市民責怪盛桃，發起罷免 公投。

就在FBI行動前的兩天、即18日下午，阿拉米達縣選務處確認罷免申請簽名有效，選民將在11月公投決定是否罷免盛桃。這也是美國13年來首次有大城市的市長遭遇罷免公投。她也曾向支持者抱怨，競選市長欠債幾萬，希望踴躍捐款。

歷練11年 寫政壇亮麗一頁

此前接受本報專訪時，盛桃回憶年輕的時光，頗為動情。她生於亞裔「難民之家」，曾遭遇男友家暴，無處可去時住在車內，也曾帶著剛出生的兒子，睡在陌生人的沙發上，吃了上頓沒下頓。

盛桃先在加州美麗湖社區學院就讀，然後轉學到柏克萊加大，作為帶薪實習生為市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）工作。並於2017年成為卡普蘭的幕僚長。（知情人士透露，此次FBI搜查的也包括卡普蘭住所）

2018年就參選屋崙第四區市議員，並大獲成功。2022年11月，她在市長選舉中成功逆轉，以不到700票優勢勝出。當時37歲的她，成為75年來屋崙最年輕的市長，也是首位全美大城市中的苗裔市長。

挑戰不斷 前途恐岌岌可危

執掌市府不到兩年，盛桃就遭遇一系列挑戰。她在2023年1月9日宣誓就職，直言希望打造一個更安全、可負擔和公正的屋崙市。2月15日，就宣布解雇前任警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），因為他對兩起警員不當行為處理欠妥，此舉甚至遭遇部分社區人士反對，形容她在「政治刺殺」。

盛桃說，阿姆斯壯是朋友，含淚做出辭退決定（I did cry），頗為困難，因為自己還是要將屋崙企業和公民放在第一位。且阿姆斯壯不能帶領屋崙擺脫聯邦監管，無法真正推動這個城市的發展，對他的領導能力失去信心。

此舉引來一些市民示威。阿姆斯壯本人甚至狀告市府非法解雇。其律師聲稱，「屋崙唯一決策者盛桃已多次公開解釋她非法解雇員工的原因，而這些理由表面上是非法的，而且是報復性的。」一些組織也公開要求罷免盛桃，認為她不公正的解雇阿姆斯壯，導致嚴重暴力犯罪激增。他們還認為，運動家職棒隊（A's）遠走賭城，盛桃該負擔責任。儘管前任市長薛麗比執掌時，運動家就去意已決。

目前還不知FBI搜查盛桃住宿住所的原因，同時被搜查的還有兩處住宅，為加州廢品公司Cal Waste Solutions越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子Andy Duong 所有，兩人因競選捐款給盛桃等民選官員而被調查。兩人所有的越南裔商業協會還資助盛桃前往越南進行貿易訪問的行程。