我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

屋崙犯罪飆升 市長盛桃11月面臨罷免公投

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙選民將在11月公投決定是否罷免市長盛桃。（記者劉先進╱攝影）
屋崙選民將在11月公投決定是否罷免市長盛桃。（記者劉先進╱攝影）

罷免屋崙市長的請願簽名獲核實通過，屋崙選民將在11月公投決定是否罷免現任市長盛桃。這將是美國2011年以來、13年內首次對大城市的市長進行罷免投票。

屋崙市書記員18日下午通知罷免亞裔市長盛桃的組織者，核實超過4萬個請願簽名，超過2萬5000個的門檻，阿拉米達縣選民登記員已簽字同意。是否罷免屋崙市長將列入11月大選時的公投選票。

罷免盛桃的組織在官網上說，罷免盛桃，是因為她不公正的解雇前警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），並令警長一職懸缺逾年，導致嚴重暴力犯罪激增；推遲屋崙警局擺脫長達20年的聯邦監督的時間，並延長屋崙每年必須繼續向聯邦監督員支付100萬元的時間；屋崙錯過申請加州打擊零售盜竊撥款的最後期限；沒有執行屋崙遊民露營地管理政策，導致露天毒品市場和刀具店的出現，使屋崙成為全國失竊汽車的領頭羊。罷免方還將運動家職棒隊（A′s）遠走他州怪罪於盛桃；儘管前任市長薛麗比執掌時，運動家就已決意離開。

罷免方說，盛桃向公眾發表了大量誤導性的不實言論，缺乏領導這座曾經偉大的美國城市的能力、信譽、判斷力和才幹。「為了我們城市的未來，我們這些憂心忡忡的市民要求罷免妳的職務。」

除了盛桃，阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）也將在11月面臨罷免公投。兩人均被啟動罷免，有一個同樣原因，即屋崙犯罪飆升。

疫情開始到去年，屋崙犯罪確實增加，2023年，屋崙總體犯罪率上升18%，其中暴力犯罪飆升21%。不過，今年以來，犯罪惡化的趨勢有所改善。根據5月份的最新統計，今年到目前為止，屋崙犯罪率大幅下降。凶殺案下降18%。就在今年3月，盛桃任命履歷豐富的米切爾（Floyd Mitchell）為新警長。

盛桃在6月出席警局記者會時表示，一年半前她上任時，犯罪率在上升。當時街頭警力比現在少。如今屋崙與縣警、公路巡警（CHP）等地區合作夥伴進行資源分層。恢復行之有效的停火戰略。數據顯示，屋崙積極主動的警務安全策略正在發揮作用。今年犯罪率相比去年降低30%，在過去的幾年裡，犯罪率總體下降17%，其中包括凶殺、襲擊、搶劫和入室盜竊。

截至發稿，盛桃團隊還未對即將面臨的罷免投票發表評論。

一些民眾認為，犯罪飆升，屋崙市長盛桃要擔負責任，所以要求罷免。（記者劉先進╱攝影...
一些民眾認為，犯罪飆升，屋崙市長盛桃要擔負責任，所以要求罷免。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 罷免 公投

上一則

預算削減 舊金山市立大學英語、粵語等免費課程恐喊卡

延伸閱讀

屋崙亞裔市長盛桃 11月面臨罷免公投 全國大城13年首次

屋崙亞裔市長盛桃 11月面臨罷免公投 全國大城13年首次
屋崙冰淇淋小販被搶劫 社區民眾愛心相挺 買光貨品

屋崙冰淇淋小販被搶劫 社區民眾愛心相挺 買光貨品
新數據顯示 屋崙犯罪率下降

新數據顯示 屋崙犯罪率下降
西南航空飛屋崙班機 遭遇「荷蘭式翻滾」

西南航空飛屋崙班機 遭遇「荷蘭式翻滾」
罷免立委聲量排名 傅崐萁1.5萬則居首、吳思瑤綠營第一

罷免立委聲量排名 傅崐萁1.5萬則居首、吳思瑤綠營第一

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
Meta創辦人查克柏格在太浩湖西邊湖濱將建造一個大型私人豪宅，圖為建築公司提供給當地縣府的模擬圖。（翻攝自政府官網）

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

2024-06-14 21:36
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06
CVS門市已經正常營運，來往顧客不少，並無顧忌上周發生的槍擊案。（記者孫愛薇╱攝影）

北加東灣唯一24小時CVS 保全遭槍殺 改成晚間8時關門

2024-06-18 15:15

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒