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賽茲山火吞逾1.5萬畝土地 僅5%獲控 專家：新火災風險100%

編譯組╱綜合報導
北加州賽茲山火面積增至1萬5000畝， 只有5%得到控制，專家稱新火災風險為100%。（電視新聞截圖）
北加州賽茲山火面積增至1萬5000畝， 只有5%得到控制，專家稱新火災風險為100%。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，自17日下午以來，迅速蔓延的 「賽茲山火」（Sites Fire）已經吞噬了柯魯薩縣（Colusa County）約1萬5656畝的土地，到19日下午，大火仍只有5%得到控制，消防人員連夜在大火周圍修建控制線。官員警告說，北加州爆發新火災的風險仍然很高，著火概率高達100%左右。

加州消防廳（Cal Fire）火災行為分析師潘伯恩（Jonathan Pangborn）說，雖然濕度水平比過去幾天要高，但這 「不足以影響著火概率」，「著火概率仍高達100%左右，尤其是在那些真正固化的草地上」。

加州消防廳稱，濕度的增加 「為消防員提供了巨大的優勢」，超過1100名消防員和四架直升機被派往火場。

沙加緬度西北部約100哩處的賽茲山火於周一在 Stonyford 東南部的Sites Lodoga路和Wilson Creek附近爆發，是目前北加州規模最大、蔓延速度最快的大火。據報告，有30座建築受到威脅，但沒有人員傷亡的報告。加州消防廳稱，疏散工作仍在進行中。

周一的大風使得在偏遠地區的高草和灌木叢中燃燒的 賽茲山火 難以控制，但隨著18日晚間風力減弱，消防員開始看到更有利的條件。滅火人員在周二晚上到周三早上努力控制位於Grapevine Creek水渠的火勢東側。

加州消防廳事故管理第四小組的規畫科長奧扎德（Gwyndolyn Ozard）在周三上午的行動簡報會上說，當天的目標是將火勢控制在Old Wilbur路以北、格倫-柯魯薩（Glenn-Colusa）縣邊界以南、蒙多西諾（Mendocino）國家森林邊界線以東和Tehama Glenn運河以西。

氣象學家史蒂文（Mike Steven）說，周三日出時，整個火區的濕度在45%到50%之間，氣溫在華氏60度左右。預計周三下午之後風向將轉為東南風，風力仍將相當小，濕度也將呈上升趨勢。

「賽茲和波因特山火」（Sites and Point Fire）是肆虐該州的十多處野火之一，也是消防員正在該州北部努力控制的三處大火之一。

在士德頓（Stockton）以東的Calaveras縣，周一下午在Rock Creek路和Highway 4附近爆發的大火被稱為 「航空山火」（Aero fire），周三下午大火已被控制了33%，燒毀了超過5351畝的土地。

截至周三上午，共有840名消防員和五架直升機被派往火災現場，大火已燒毀三座建築，另一座建築受損。大火已被認為威脅到3600多座建築。

加州 山火 北加

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