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購買郵輪、精品股票 消費享折扣福利 LVMH股票 送精美證書

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
很多年輕人認為送LV包包不如送她當股東。（取自giveashare網站）
很多年輕人認為送LV包包不如送她當股東。（取自giveashare網站）

其實除了雞蛋股外，還有一些上市公司提供持股福利，從郵輪到奢侈品牌都有。

著名的嘉年華郵輪公司旗下擺闊公主郵輪、荷美郵輪等在內的9個郵輪品牌都提供持股福利。只要購買100股的嘉年華郵輪股票，乘坐旗下任何一條航線都可以申請50至250元的點數在郵輪上消費。而購買皇家加勒比公司的股票100股，每次乘坐郵輪可以申請50至1000元的點數，適用於其旗下的皇家加勒比、名人和銀海郵輪。具體點數和行程天數相關，一般需要在啟程前兩周申請。

不過需要注意的是嘉年華的股票每股在10幾元，而皇家加勒比的股票每股要80幾元。股票都有漲跌，持股拿福利有多划算，還需仔細考量。

此外，奢侈品牌LVMH旗下包括路易威登、迪奧、蒂凡尼等75個品牌，提供的福利也直截了當。只要持有1股就可以加入LVMH的股東俱樂部，享受折扣優惠。現在LVMH的股價152元左右。

可能比送女友LV包包更加潮流的就是送她LVMH股東的頭銜了。現在購買一股，就可以獲得精美的紙質股權證書。證書配有精美相框，下面還有精美底板襯紙。上面還可以寫上被贈與人的姓名。很多情侶會把兩個人的名字都寫上，作為情人節禮物。不僅儀式感滿滿，甚至可以傳承給下一代。

福利 皇家 華郵

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