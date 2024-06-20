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「2024矽谷痛苦指數」收入、就業、住房等都惡化

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
「2024年矽谷痛苦指數」的數字顯示本地在財富和收入不均、住房和遊民、食品安全、學生慢性缺課、芬太尼致死等方面的狀況都有所惡化。（主辦方提供）
「2024年矽谷痛苦指數」的數字顯示本地在財富和收入不均、住房和遊民、食品安全、學生慢性缺課、芬太尼致死等方面的狀況都有所惡化。（主辦方提供）

聖荷西州立大學人權學院日前發布「2024矽谷痛苦指數。」這是該學院連續五年發布這一指數，目的是為結構性的不平等提供量表，以資矽谷未來的政策制定和實施參考。

「2024年矽谷痛苦指數」的數字顯示本地在財富和收入不均、住房和遊民、食品安全、學生慢性缺課、芬太尼致死、性別工資、科技失業率差距，強姦以及家庭暴力方面的狀況都有所惡化。

具體數字如下：

0.001%的矽谷家庭控制了1100億的流動財富（其中9個家庭各有超過120億以上的財富）；是本地收入靠後的50%的家庭（共44萬戶）的總資產的12倍，比去年上升了6倍。

46%在2023年1月到2024年4月間被解雇科技員工是女性，雖然女性只占比所有科技雇員的42%。

82是矽谷目前在衡量收入不均的絕對吉尼指數的系數得分；這個系數去年是80，而1990年的時候只有38。

205起芬太尼過量致死案發生在2023到2024年度；2022年的數字是160，2021年是135，2020年是90，2019年是29。

6668宗家庭暴力案在2022年被提交到聖他克拉拉縣地檢辦公室待起訴，2021年是6266宗，2015年是4286宗，比過去10年上升了70%。

50萬人每月從矽谷食物銀行「第二次收穫」領取食品，相比前一年的數字增長了4萬人。

報告還詳細討論了為什麼矽谷在社會痛楚方面排名第一。例如，聖荷西是全美最貴的大城市，月平均花銷在3504元；聖荷西同時也是全美可負擔性最差的都會區，購買獨立屋所需要的戶均總收入高達46萬8252元。

聖他克拉拉縣在未收容遊民（74%），未收容、無監護遊民青年（86%）占比方面都排在全美第一。聖荷西警局的警犬咬人（167起）事件在灣區各執法機構中也排名第一。

據悉，此前發佈的幾期「矽谷痛苦指數」曾經促成了一些政策的轉型。例如代表矽谷選區的國會議員羅康納（Ro Khanna)曾經推動撥款400萬元來支持矽谷非裔美國人文化中心。但指數的主要編纂者之一，聖荷西州大社會學榮譽教授李普頓（Scott Myers-Lipton)認為，這些還遠遠不夠。

矽谷 聖荷西 遊民

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