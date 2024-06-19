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金山市議員陳詩敏 提議市長、議員降薪10%

記者劉先進／舊金山報導
舊金山唯一華裔市議員陳詩敏18日表示，希望市長布里德、包括自己在內的所有市議員，以及其他民選領導人和市部門負責人，減薪10%，因應對預算赤字。（記者劉先進／攝影）
舊金山唯一華裔市議員陳詩敏18日表示，希望市長布里德、包括自己在內的所有市議員，以及其他民選領導人和市部門負責人，減薪10%，因應對預算赤字。（記者劉先進／攝影）

未來兩個財年面臨7.9億財政赤字的舊金山市府，正在大幅削減預算。舊金山唯一華裔市議員、預算和撥款委員會主席陳詩敏18日表示，希望市長布里德、包括自己在內的所有市議員，以及其他民選領導人和市部門負責人，減薪10%。此舉可籌集約154萬資金，放入新的儲備雨天基金中，以備不時之需。

陳詩敏辦公室發布詳細列明降薪範圍和幅度。比如，金山市長布里德年薪為38萬3867元，降薪3萬8387元，平均每月降3199元。11個市議員的年薪為16萬8185元，降薪1萬6819元，每月降約1402元。警長年薪39萬9739元，降薪3萬9974元。估值官的年薪為25萬3198元，將降薪2萬5320元。市府律師的年薪為31萬6838元，減少3萬1684元。

金山領導人是全美收入最高的公職人員之一，布里德的薪水是加州市長中最高的。而財務主管、主計長等職位的薪水有時會超過市長。陳詩敏提議之際，布里德最近剛剛與公共部門達成協議，三年內將市政工作人員的工資提高13%，並將市政工作人員的最低工資定為每小時25元。該協議增加了城市成本。

陳詩敏希望將節省下來的154萬資金投入到一個新的儲備基金中，她說，這將為市政府提供「喘息之機」。她打算在未來幾周內宣布進一步的市議會行動，向擬議的基金注入資金，目的是防止未來的削減。「如果我們要求市政工作人員少花錢多辦事，我們（民選官員）須以身作則。必須明白，處境十分嚴峻，這意味著每個人都須做出貢獻，從自己做起。」

自稱最窮的議員麥德誠（Matt Dorsey）對紀事報說，即使這意味著每年放棄數千元，他也會支持陳詩敏的提議。

市議員盧凱莉（Hillary Ronen）則在一條短信中表示︰「這太愚蠢了。我不確定在159億的預算中，為節省100萬元，而讓我掙得比立法助理還少，能解決什麼問題。同時，我們的工資遠遠落後於灣區許多縣的議員。」

針對金山的預算缺口，布里德上月的預算還提出削減資金和重新安排收入，其中不包括員工減薪或裁員，但會限制招聘。

布里德辦公室說，目前還未收到任何關於降薪的提案，難以進行評論。

按照陳詩敏的提議，市長布里德將降薪3萬8387元。（記者劉先進／攝影）
按照陳詩敏的提議，市長布里德將降薪3萬8387元。（記者劉先進／攝影）

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