加州野火頻發 「賽茲山火」24小時內焚地萬畝

舊金山以北柯魯薩縣爆發「賽茲山火」，不到24小時已焚地約1萬畝。（電視新聞截圖）

在強風和土壤乾燥等因素影響下，加州 連日來不斷爆發新野火，包括舊金山以北柯魯薩縣（Colusa County）發生的「賽茲山火 」（Sites Fire），不到24小時已焚毀約1萬畝。灣區 空氣質量管理局18日報告，由於蘇諾瑪縣北部的「波因特山火」（Point Fire）產生的煙霧，特別向舊金山灣區各市發布通知，空氣質量警報將延長至19日(周三)。

北灣部分地區的空氣質量指數可能會出現煙霧繚繞、霧濛天空，也可能會聞到煙味，空氣品質可能處於對敏感群體來說中等至不健康的範圍。

報告稱，預計波因特山火產生的煙霧19日將繼續影響蘇諾瑪縣、納巴縣和蘇拉諾縣。情況可能會迅速變化，地面煙霧的數量和位置很難預測。當地居民可以透過美國環保局的火災和煙霧地圖查看當地的即時煙霧污染水平。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，柯魯薩縣爆發的賽茲山火在不到一天之內燒毀約1萬畝土地，成為北加州目前最大、延燒最快的野火。消防員目前正忙於撲滅從Lodoga Road燒出的火焰，這段道路部分路段已被關閉，附近居民也已被要求撤離。

由於大火產生大量煙霧，部分已飄進北灣。納巴縣和柯盧薩縣一些居民在社群媒體上表示，他們18日上午起床後發現，汽車擋風玻璃上有煙味和灰燼。

另外，正在史德頓（Stockton）以東的卡拉維拉斯縣（Calaveras County）燃燒的「航空山火」（Aero Fire），已燒毀5245畝土地和三棟建築物，迫使4號公路關閉。加州消防廳（Cal Fire）表示，由於夜間風力減弱，濕度上升，到18日上午，航空山火已有20%火勢獲得控制。

與此同時，截至18日，灣區蘇諾瑪縣的波因特山火已焚地1207畝，席捲了以生產金芬黛葡萄（Zinfandel）、風景如畫著名的乾溪谷（Dry Creek Valley），並燒毀了兩棟房屋。截至18日上午，已有40%火勢受到控制。

紀事報指出，野火產生的煙霧不斷飄進灣區，已影響到索諾瑪縣、納巴縣、康曲柯士達縣和聖他克拉拉縣的空氣品質。截至18日中午，灣區多個監測站記錄到空氣中的懸浮微粒含量程度為中等到嚴重，長期暴露在野火煙霧中可能影響人體健康。

氣象局指出，一開始大部分煙霧的高度在1000呎以上，空氣品質最差的地區是山區，但隨著白天氣溫上升，煙霧開始混入較低海拔的地區。氣象局預測，灣區18日下午西風將增強，應該能將乾淨的空氣吹回灣區。氣象學家預測，隨著多霧的6月氣候將回歸，火災風險會在一周內降低。