布里德盼撥款1500萬振興市區 城市預算分析師反對

布里德提出1500萬元市中心復甦計畫，遭城市預算和立法分析師建議削減。（記者楊逸辰／攝影）

根據紀事報（Chronicle）報導，舊金山 一位重要的城市分析師18日建議，城市領袖應削減用於振興市中心的擬議資金 ，因為市府官員正在努力解決今年夏天的巨額預算 赤字。

舊金山市預算和立法分析師建議取消為市中心預留的額外資源，即布里德市長提出的市中心復甦計畫。這項計畫決定一次性為市中心撥款1500萬元，用於將小型企業與市中心房東牽線搭橋、填補大型店面空缺、增加市中心旅遊熱點地區的全天候安全巡邏、聯合廣場附近的免費停車以及其他舉措。

市議會預算和撥款委員會定於在20日聽證會上審查布里德的這一預算。這項提議是在該市預計兩年內出現8億元赤字之後提出的。

本月早些時候，正在競選連任的布里德宣布，計畫在擬議預算中撥出1500萬元，用於振興聯合廣場和附近的花園地區。這筆資金旨在解決安全問題，並幫助吸引遊客和企業來到市中心。她認為，這不僅會為該市帶來大部分收入，而且在提高舊金山在國內和國際上的形象方面發揮著重要作用。

除此之外，這筆新資金將擴大該市的「從空置到充滿活力」（Vacant to Vibrant）的計畫，具體是撥款190萬元幫助填補Powell Street沿線的四到六個空店面；聘請租賃專家協助吸引零售商 加入購物走廊；並加強負責批准新業務的城市團隊等。

而分析師的建議是，透過削減城市許可證中心的一個工作人員職位。該中心是建築、特殊活動和商業許可的集中服務中心。此次削減將在兩年內為該市節省25萬元。Powell街改善項目也將在2025-26財政年度進行，這將總共節省目前預算的50萬元。

市議員陳詩敏和華頌善預算和撥款委員會任職。「我們必須在周四進行評估，」 陳詩敏就這一事件回應，「如果你看一下報告，你會發現這並不是唯一的削減建議。還有很多其他的支出削減建議。」

華頌善回應了這一觀點，表示預算過程「將需要市議會和布里德辦公室之間進行大量對話和大量合作」。

「問題在於市議會。如果他們接受這些削減，將對我們的經濟振興努力造成重大打擊，」布里德發言人克里坦(Jeff Cretan)表示，「我們不能說我們想要一個繁榮的經濟，然後又取消這些支持。」